Do loterie EET účtenek se v listopadu podle průzkumu zapojí minimálně 15% lidí

PRAHA Do účtenkové loterie, kterou v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) chystá od 1. listopadu ministerstvo financí, se určitě zapojí 15 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu dodavatele pokladních systémů Bizerba. Největší zájem v loterii mají lidé o peněžní ceny, naopak o nabízený automobil mají zájem minimální. Kvůli němu by účtenku do soutěže zaregistrovala tři procenta dotázaných.

Z průzkumu dále vyplývá, že zhruba třetina lidí účast v soutěži úplně odmítá a dalších 35 procent uvažuje o tom, že ji vyzkouší. Nejvíce z cen láká dotázané hotovost 10 000 a 100 000 korun, a to ve čtvrtině případů u každé částky.

Účtenkovou loterii k EET bude mít na starosti společnost Wincor Nixdorf „K rozhodnutí nezapojit se do účtenkové loterie mají Češi hned několik důvodů. Někteří myslí na majitele obchodů, do nichž chodí nakupovat a svoji účast odmítají právě kvůli tomu, aby na ně zbytečně neupozorňovali kontrolory. Nejčastěji však nechtějí být součástí něčeho, s čím nesouhlasí nebo nechtějí plnit kontrolní funkci Finanční správy,“ uvedla společnost. Ministerstvo financí si od účtenkové loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek, a tím zvýšení efektivity EET. Úřad plánuje ročně vyplácet výhry za 65 milionů korun, měsíčně by si soutěžící měli rozdělit zhruba 21 000 výher. V rámci výher se počítá s pěti hlavními výhrami, a to první výhra jeden milion korun, druhá výhra automobil za zhruba 400 000 korun, třetí výhra 300 000 korun, čtvrtá výhra 200 000 korun a pátá výhra 100 000 korun. Dále by lidé měli mít možnost získat 20 výher po 20 000 korun, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 000 výher po 100 korunách. EET začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou příští rok další obory podnikání. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Průzkum Bizerba provedla mezi 525 respondenty.