PRVNÍ DOJMY: Praktičnost Škody Karoq může být vykoupena nepohodlím

Po stránce vzhledu je Škoda Karoq sympatické kompaktní SUV, které rozhodně dává jasně najevo svou příslušnost ke značce. Co se podle nás opravdu povedlo, je řešení zádě s originálními světlomety s typickou grafikou písmene C, ty jsou hezky výrazné. Přední část auta působí usedleji a na rozdíl od Kodiaqa bude asi líbivější pro široké publikum, v některých barvách ale působí až překvapivě subtilně a nemusí úplně ladit s mohutnějším vzezřením celého auta.

Designem Karoq především dává jasně najevo příbuznost s Kodiaqem, než aby jakkoli odkazoval na svého předchůdce Yetiho. Je to tak trochu dvousečné rozhodnutí. Karoq působí mnohem dospěleji než Yeti, je to od pohledu robustnější a hodnotnější auto. Jenže na druhou stranu je svými tvary opravdu velmi podobné Kodiaqu a i vzhledem k podobnosti jmen si mohou lidé tato auta plést. Škodovka to nebude mít úplně jednoduché v tom, aby Karoq a Kodiaq dokázala jednoznačně u zákazníků odlišit.

Tím spíš, když Karoq, ještě víc než sesterský Seat Ateca, dává důraz na praktickou stránku vozu. Těžko říct, čím to bylo způsobené, ale ačkoli Karoq prakticky není větší než Ateca, auto na nás působí trochu prostornějším dojmem. Uvnitř je ale přeci jen o něco útulněji než v Kodiaqu a třeba řešení palubní desky působí minimalističtějším dojmem. Kodiaq jsme přitom v tomto směru chválili za originálnější přístup, než je strohé řešení většiny škodovek.

Pro soukromé zákazníky

Na druhou stranu při prezentaci se nesnažila Škoda ohromit vyšperkovanými výbavami interiéru, vystavené vozy měly interiér v šedých tónech bez zásadních kontrastů a sedadla v relativně strohém provedení. To ukazuje, že Škoda tento vůz směřuje na segment soukromých zákazníků namísto firemní klientely, která je ochotna zaplatit více peněz za luxusnější interiér.

Ostatně, to nám potvrdil Luboš Vlček, šéf Škoda Auto ČR. Podle něj si předchozí model Yeti v 65 procentech případů kupovali privátní zákazníci, jen lehce přes třetinu prodejů tvořili zákazníci firemní. U Karoqu se dá očekávat podobné rozdělení, možná ještě více ve prospěch soukromých zákazníků. U Kodiaqu se prodeje dělí asi půl napůl.

Co se praktické stránky týče, bude se snažit Škoda Karoq zaujmout nejen standardně hodně solidním zavazadlovým prostorem i slušnou nabídkou vnitřního prostoru, ale také volitelně variabilním interiérem. Za příplatek totiž může Karoq, jako jedno z mála kompaktních SUV, dostat chytrou zadní řadu sedadel VarioFlex. V případě tohoto řešení se dají zadní sedadla posouvat tak, že zavazadlový prostor má objem v rozmezí 479 – 588 litrů. Sedadla zcela posunutá vzad pak nabídnou královský prostor pro cestující, zatímco v zavazadelníku zbude stále dost místa.

Jen pro štíhlé

Sedadla VarioFlex lze také libovolně sklápět, či úplně vyklopit vzhůru a lze je také snadno vyjmout. Manipulace je velmi snadná a každé jednotlivé sedadlo je relativně lehké, takže operaci zvládnou klidně i drobné ženy. Po vyjmutí prostředního sedadla pak lze ta krajní posunout k podélné ose vozu tak, že cestující získají více místa v oblasti ramenou.

Tohle řešení má ale jedno úskalí. Trojice zadních sedáků je totiž vcelku úzká a jiní, než štíhlí cestující se tu nemusí cítit pohodlně. Dětem to vadit nebude, ale ty odrostlejší by si už mohly stěžovat. Potíž je také v tom, že opěradlo je relativně nízké, takže vyšší postavy si neopřou v sedadle ramena. Zákazníci se tak budou muset rozhodnout – standardní provedení bez sedadel VarioFlex nabídne větší pohodlí, ale menší variabilitu, Varioflex je praktický, ale na delší cesty pro dospělé poměrně nevhodný.

S řešením VarioFlex se pojí i chytrá roletka v zavazadlovém prostoru, která se zachytí do ok na vnitřní straně víka a s jeho zdvihnutím se i s ním vyklopí vzhůru. Jenže tuhle roletku není v případě potřeby jejího vyjmutí v autě pořádně kam uložit. Třeba Octavia na ni má místo pod podlahou kufru, u Karoqu se sem nevejde a v zavazadlovém prostoru tak překáží.

Prostornější a celkově dospělejší vůz

Tyto detaily ukazují, že Škoda Karoq musela přistoupit k některým kompromisům, které ji v důsledku odlišují od ostatních modelů značky. Bez pochyby jde o vůz, který si získá velkou pozornost české motoristické veřejnosti. Elegantní SUV, které je velikostně „tak akorát“ a bude patřit, alespoň v základních verzích, k cenově dostupným modelům, bude splněným snem mnoha motoristů.

Na druhou stranu vstupuje Karoq do kategorie plné zavedených konkurentů a přitom postrádá určitou výjimečnost původního Yetiho, který se vymykal i svými trochu neobvyklými proporcemi. Karoq možná mírně ztratil na osobitosti, což dokazuje i jeho velká podobnost s Kodiaqem, na druhou stranu je prostornější a celkově jde o dospělejší vůz. Na to nakonec nejspíš zákazníci uslyší.