Ptali se na detaily smlouvy: Neřekneme, zaplaťte, slyšeli od dodavatelů energií

LETOŠNÍ AUKCE Nezávazná registrace do letošní aukce je možná do 15. února . Aukce proběhne o den později.

V době vzniku tohoto textu bylo 25 110 přihlášených účastníků .

. Pro srovnání: loni se registrovalo celkem 66 tisíc lidí .

. „Je možné, že spotřebitelé, kteří se zapojili loni a získali velmi výhodnou nabídku, nebudou mít letos důvod ke změně. Ale platí, že největší počet domácností se registruje na poslední chvíli, bylo to tak i loni. Počítáme s tím, že se i letos dostaneme k číslům, která budou pro dodavatele zajímavá,“ říká mluvčí dTestu Vanda Jarošová.