Qantas Airways chtějí létat ze Sydney do Londýna nonstop. Let by trval 20 hodin

Sydney Australská letecká společnost Qantas Airways plánuje do roku 2022 zavést nonstop lety ze Sydney do Londýna, pokud jí výrobci letadel Airbus či Boeing dodají vhodný stroj. S odkazem na informované zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters. Šlo by o nejdelší komerční let na světě, který by trval 20 hodin.

Po většinu roku nebudou letadla australských aerolinek létat standardní trasou přes Asii a Evropu, ale přes severní pól. Tato cesta je sice trochu delší, ale hovoří pro ni příznivější proudění vzduchu.



Nonstop let Sydney-Londýn bude o tři hodiny kratší než lety s mezipřistáním. Předpokládá se, že Qantas si za to nechá zaplatit, letenka by mohla být o 20 procent dražší, než kdyby se cestující rozhodl cestovat s mezipřistáním. V současné době létají Qantas do Londýna přes Dubaj.

Výkonný ředitel Alan Joyce před časem řekl, že pro tyto lety připadají v úvahu stroje Airbus A350-900ULR a Boeing 777-8. Firma ale zatím žádnou objednávku neučinila.