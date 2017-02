Rada ČT bude jednat o volbě nového ředitele i Babišových stížnostech

Podle dřívějšího vyjádření jejího předsedy Jana Bednáře by rada měla v polovině února vyhlásit výběrové řízení, do konce března přijímat přihlášky a během dubna, případně května by volila nového ředitele.



Rada by se měla rovněž zabývat třemi stížnostmi ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na ČT. Babiš si Radě České televize mimo jiné stěžoval na reportáže týkající se jeho nákupu dluhopisů v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT. Autoři podle něj porušili kodex ČT, proto pro ně žádá pracovněprávní postih.

Česká televize se už v úterý ohradila proti souvislostem naznačovaným v dnes zveřejněném článku Mladé fronty Dnes (MfD) mediální skupiny Mafra, kterou donedávna vlastnil Babiš. Podle listu vybrala ČT ve veřejné zakázce tři firmy, které by jí měly v dalších čtyřech letech zajišťovat mediální servis a služby v oblasti public relations. Jednou z nich je agentura Bison&Rose, kterou spoluvlastní poradce ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Za služby by ČT měla mezi trojici firem rozdělit 11,7 milionu korun.

Mluvčí televize Alžběta Plívová současně odmítla, že by zakázka na PR služby nějak souvisela s návrhem zákona o ČT a Českém rozhlase, který se nyní snaží část poslanců prosadit ve Sněmovně, s volbou ředitele ČT nebo s tím, že spolumajitel Bison & Rose Miloš Růžička je poradcem ministra vnitra.

Na programu dnešního jednání Rady ČT je i zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za druhé pololetí 2016, včetně zprávy o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2016 a hodnocení pořadu Americká volební noc. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jej označila za nevyvážený.