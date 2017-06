Rada ČT zamítla Babišovy stížnosti. Zkorumpovaná pakáž, zopakoval šéf ANO

„Česká televize nevede žádnou kampaň proti panu Babišovi, není to žádná cílená kampaň proti jednomu člověku. Nic takového Česká televize nedělá,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda Rady ČT Jan Bednář. Stejně jako on smýšlí i zbytek rady, která tak Babišovy podněty zamítla. Odpověď bývalému ministru financí zaslala rada po svém posledním zasedání, jež se konalo minulou středu.

Někdejšího šéfa státní kasy rozdráždila trojice reportáží pořadů 168 hodin (Křišťálově čisté, Voda a víno) a Reportéři ČT (Ministerské počty) z přelomu ledna a února tohoto roku. Příspěvky se věnovaly rozporuplné transakci s dluhopisy, Babiš cenné papíry vydané jeho firmou Agrofert pořídil za celkem 1,556 miliardy korun. Tvůrci ČT se snažili najít odpověď na otázku, kde vzal Babiš na nákup dluhopisů peníze a zda skutečným záměrem této transakce nebylo vyhnout se placení daní, jak tvrdí Babišovi kritici.

Babiš na reportáže reagoval prudce. Aniž své tvrzení doložil, prohlásil, že kritické příspěvky jsou točené na objednávku. Vyjádřil také údiv nad tím, jak důsledně médium veřejné služby o jeho podnikání informuje. Autorku příspěvku Reportérů ČT pak počastoval slovy o „zkorumpované pakáži“.

Rada ČT však nyní dala za pravdu novinářům České televize, podle ní postupovali korektně.

Radu ovládají politické strany, míní Babiš

„Neshledali jsem tam vůbec žádný problém,“ uvedl Bednář. „Rada má za to, že to nebylo v rozporu se zákonem o České televizi, ani kodexem České televize,“ dodal Bednář s tím, že ani nedošlo k porušení pracovní kázně. Postoj rady byl jednomyslnný.

Bývalý ministr financí na závěr radních reagoval vlažně, prý takový výstup očekával. Rozhodnutí vnímá jako odraz vlivu politických stran.

„Co jiného jste čekal, když tradiční strany nominují v Poslanecké sněmovně zástupce do rad, takže je vlastně ovládají,“ sdělil Babiš serveru Lidovky.cz. „Rada je pod vlivem politiků, kteří tam nominovali své zástupce,“ podotkl. Poslanecká sněmovna přitom své nominanty vysílá do Rady ČT v souladu se zákonem, stejnou možnost prosadit vlastní favority tak má i Babišovo hnutí ANO.

Pro Babiše se příběh stížností na kritické pořady uzavřel, žádný další postup nechystá. Ale znovu sáhl po urážce, když se tentokrát opřel přímo do vedoucího pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera. „Pro mě to končí a pan Wollner je pro mě zkorumpovaná pakáž. To platí, jak jsem to řekl,“ uvedl šéf ANO. Česká televize už přitom po prvním slovním útoku Babiše vyzvala, ať svá tvrzení doloží, nebo se omluví.

Složka s názvem Bureš byla v záběru zbytečně, uznala Rada ČT

Stížnosti u RRTV Přestože Rada ČT Babišovy stížnosti na pořady 168 hodin a Reportéři ČT zamítla, o jejich osud se hrálo ještě o úroveň výš. Babiš si totiž stěžoval i u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. RRTV přitom v předběžném projednání dala Babišovi za pravdu, že tvůrci mohli vyvolat pochybnosti o své nestrannosti.

RRTV tak vyzvala Českou televizi, aby okolnosti vzniku inkriminovaných reportáží vysvětila. Odpověď už RRTV dostala, seznámila se s ní na zasedání 6. června. Finále je však pro Babiše opět nepříznivé, RRTV jeho podněty odložila. „Politik jako veřejná osoba musí být připraven na vyšší míru kritičnosti ve veřejném prostoru, žánr publicistiky pak může obsahovat soudy a hodnotící stanoviska,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz předseda RRTV Ivan Krejčí.

Marek Wollner před pár dny uvedl, že proti urážce kolegyně už se podnikly právní kroky. Je tak otázkou, zda si aktuální urážkou Babiš nepřitíží. „Chtěl jsem, aby na něj ČT podala žalobu. Došlo zatím k předžalobní výzvě,“ uvedl Wollner v rozhovoru pro server Info.cz. Zda teď bude Česká televize nějakým způsobem reflektovat i zamítnutí Babišových stížností, není jasné. Serveru Lidovky.cz se mluvčí televize zatím nepodařilo zastihnout.

Dílčí úspěch si však Babiš připsal. Stěžoval si i na to, že se v jednom lednovém vydání pořadu Události, komentáře objevil při rozhovoru s historikem Miroslavem Vodrážkou, který komentoval nominaci bývalého šéfa Jazzové sekce Karla Srpa podezřelého ze spolupráce s StB do Etické komise ČT, ilustrační záběr na složku s názvem Bureš. Bureš přitom bylo krycí jméno, které měl mít Babiš jako agent StB. Slovenská justice zatím rozhodla, že StB Babiše evidovala neoprávněně.

„Panu Babišovi jsme v tomto dali za pravdu, že to s tím tématem nesouviselo a nemělo to tam být. Postih z toho neplyne žádný. Můžou si dát pozor, jaké ilustrační záběry používají,“ vysvětlil předseda Rady ČT Bednář. Rada jen doporučila, aby tvůrci postupovali v podobných případech opatrněji.