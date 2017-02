Bude Dvořák znovu ředitelem ČT? Výběrové řízení proběhne již v dubnu

Od podzimu 2011 vede Českou televizi Petr Dvořák, mandát mu vyprší letos 30. září, kdy bude v zemi vrcholit kampaň před volbami do Sněmovny. Dvořák se ve středu ke své možné kandidatuře nechtěl vyjadřovat. V minulosti uvedl, že ji zváží.



Podle předsedy rady ČT Jana Bednáře se v civilizovaných zemích o takto důležitých místech rozhoduje s několikaměsíčním předstihem. „Rada ČT si vybrala k volbě generálního ředitele tento termín z několika důvodů. Vítěz výběrového řízení musí mít dostatek času na přípravu před nástupem do své funkce. Existují ale i další důvody, zejména blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rada je přesvědčena, že v průběhu kampaně do parlamentních voleb musí mít ČT řádného ředitele,“ dodal Bednář.

Dubnový termín volby má nejspíš ještě jeden důvod. Na začátku července končí mandáty třem z 15 radních. Nebylo by jisté, zda se Sněmovně podaří včas zvolit všechny tři nové členy rady. Ke zvolení ředitele ČT je potřeba minimálně deseti hlasů. Pokud by rada měla jen 12 členů, zvýšila by se pravděpodobnost, že se radní nedokážou na vítězi výběrového řízení shodnout.

Uchazeč o funkci musí být mimo jiné vysokoškolák, mít manažerské předpoklady k řízení veřejnoprávní instituce a vítaná je předchozí praxe v médiích. V přihlášce musí předložit vlastní koncepci dalšího rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné služby v rozsahu přibližně pěti až deseti normostran A4. V záměru musejí být vytýčeny jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele.

Rada se ve středu detailně nezabývala čtyřmi stížnostmi ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na různé pořady ČT. Babiš si mimo jiné stěžoval na reportáže týkající se jeho nákupu dluhopisů v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT. Autoři podle něj porušili kodex ČT, proto pro ně žádá pracovněprávní postih. Bednář pouze uvedl, že zpravodajství a publicistiku ČT nepovažuje za zmanipulované. Rada podle něj Babišovi řádně odpoví.

Analýza pořadu „Americká volební noc“ vyvrátila výtky RRTV

Na středečním zasedání rady ČT šéfka výzkumu ČT Renata Týmová uvedla, že analýza speciálního vysílání České televize k americkým prezidentským volbám vyvrátila většinu výtek, které k pořadu „Americká volební noc“ měla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Analýzu si od agentury Mediatenor nechala zpracovat ČT.



Co kritizovala RRTV na pořadu „Americká volební noc“? Česká televize při vysílání pořadu údajně porušila zákon. Zpravodajství bylo podle RRTV nevyvážené a stranilo kandidátce Hillary Clintonové na úkor Donalda Trumpa.

Při vysílání byl podle rady například manipulativně spojen obraz a slovo během reportáže o postoji amerických celebrit k oběma kandidátům.



Televize také v komentářích ve studiu nebo v předtočených příspěvcích dala podle rady prostor čtyřem americkým občanům, kteří byli všichni příznivci Clintonové a kritizovali Trumpa.

Využívala také příspěvky americké televize CNN, která před volbami otevřeně sympatizovala s Clintonovou, uvedla vysílací rada.

V několika případech údajně také nebyly komentáře odděleny od informací zpravodajského charakteru.

Podle Týmové zadaná nezávislá analýza ukázala, že ČT ve většině vytýkaných bodů nepochybila. Za pravdu dala RRTV pouze v jednom bodě ze šesti, a to v odvysílání manipulativního obrazu k zvukové informaci.

Podle šéfredaktora zpravodajství ČT Petra Mrzeny hodnotila RRTV jen výsek vysílání v délce pěti hodin z celkových 12 hodin. Podle něj ČT nevyužívala jen CNN, ale další zhruba dvě desítky zdrojů. Výběr hostů pak čítal 24 osob s diverzifikovanou názorovou orientací. Připustil jen částečné pochybení v okamžiku, kdy v komentáři zněla informace, že proti Trumpovi už mezi hvězdami vznikla i petice a v obraze byly zařazeny fotografie Trumpových podporovatelů Clinta Eastwooda nebo Chucka Norrise. Podotkl, že příspěvek trval 13 sekund z celkem 12 hodin nepřetržitého speciálního vysílání.