Ráj skryté reklamy končí. Instagram chce přiznání influencerů k propagaci značek

Parta dívek si užívá začátek léta na jachtě v Chorvatsku. Jen polštář mezi nimi s velkým nápisem Bioderma naznačuje, že se nejedná o spontánní výlet, ale o propagaci kosmetické značky. Fotografie se objevila tento týden na Instagramu influencerky Shophaholicnicol, kterou zde sleduje přes půl milionu lidí.

Zatímco reklamní spot musí být v televizi viditelně oddělen od vysílání a v tisku se musí objevit slovo inzerce, sociální sítě jsou v případě reklam benevolentnější. Instagram ale nyní učinil první krok k tomu, aby byl, pokud jde o skrytou reklamu, transparentnější.

Zástupci tento týden představili způsob, jak chtějí na finančně a produktově podpořené příspěvky upozornit. Konkrétně se bude jednat o označení „Placené partnerství“ s uvedením jména značky, která influencera podpořila.



Označení se objeví nad fotografií, kde bývá místo pořízení snímku. Bude možné ho využít i v případě aplikace Instagram Stories. Nová funkce bude spuštěna do několika týdnů. Vývojáři ji už otestovali na účtech vybraných amerických influencerů.



Stále se ale bude jednat o dobrovolnou funkci, a bude tak záležet na uživatelích a firmách, zda se ke spolupráci přiznají. V budoucnu by mohlo být označení i vynutitelné na základě zpětných vazeb uživatelů. Konkrétní detaily ale zástupci sítě nesdělili.

Instagram nyní každý den používá 400 milionů lidí, 200 milionů uživatelů pravidelně využívá aplikaci Instagram Stories. Jak popularita sítě rostla, vlivní lidé si na ní díky spolupráci se značkami vytvořili lukrativní byznys, aniž by na reklamu upozornili. Díky tomu jsou osobní fotografie lidí, jež na síti sledují statisíce nebo miliony uživatelů, skvělým prostředkem k propagaci značky.

Influenceři již nyní mohou odtajnit reklamu přidáním hashtagu #ad nebo #sponzored. Americká Federal Trade Commission (Federální obchodní komise) ale vyžaduje, aby označení bylo jasné a viditelné, protože většina influencerů tak nečiní odpovídajícím způsobem nebo své spojení se značkami neobjasňuje. Nedávná studie agentury Mediakix ukázala, že až 93 procent sponzorovaných příspěvků na Instagramu není označeno jako reklama.

České značky se nepřiznají

Oslovené tuzemské společnosti, které s influencery spolupracují, sice novou funkci Instagramu vítají, k samotnému využití jsou ale skeptické. „Nový nástroj Instagramu po našich ambasadorech vyžadovat pravděpodobně nebudeme. Tak jako vždy se s konkrétními influencery individuálně domluvíme, jakou formu spolupráce zvolit,“ řekla LN Lenka Urbánková Jarešová, předsedkyně představenstva firmy Tonak. Výrobce klobouků a čepic spolupracuje například se Simonou Krainovou, Kateřinou Hrachovcovou nebo triem Bloges robes.



K označení reklamy se hlásí i švédský oděvní řetězec H&M, skutečná praxe je ale jiná. „Všechny placené spolupráce s influencery musí být viditelně označené,“ napsala LN mluvčí značky Slavomíra Barnová. Redakci zaslala příspěvek modelky a bývalé finalistky České miss Veroniky Kašákové. Ta na fotografii pózuje v modré sukni, kterou od firmy HM dostala. Samotný příspěvek však žádnou zmínku o produktové podpoře neobsahuje.

„Já to vítám,“ řekl LN k nové funkci Instagramu Tomáš Zvelebil alias Ali, majitel agentury The Hive zastupující youtubery. „Dříve nebo později se o to stejně začne zajímat legislativa, proto je lepší, když k tomu platformy přistoupí zodpovědně sami. U všech našich youtuberů označení sponzorovaných příspěvků také vyžadujeme.“



Jeden z jeho klientů je i influencer Ment. Ten má na svém instagramovém účtu několik fotografií elektroniky značky Asus. Společnost je jeho dlouholetým sponzorem, před svými fanoušky ji ale Ment jako reklamu neoznačuje.



„Instagram tuto funkci zatím jen testuje, proto se k ní momentálně neumíme vyjádřit. Při spolupráci s influencery nám jde především o vzájemnou spokojenost a to bude formovat i naše budoucí rozhodnutí,“ řekla LN manažerka Zuzana Franová ze společnosti Adidas.



„Je to správný krok,“ míní Veronika Galíková, manažerka sociálních sítí prodejce obuvi Footshop. „Vyselektuje se tak, kdo je schopný vytvořit zajímavý obsah z vlastní iniciativy a čí interakce s fanoušky spočívá především v propagaci produktů nebo služeb. Otázkou je, jak k tomu přistoupí samotní blogeři, youtubeři a celebrity. Požadovat to od těch našich nebudeme, ale jejich férový přístup oceníme, pokud tuto metodu budou aplikovat poctivě na všechny příspěvky, které mají komerční charakter.“



Sociální síť Instagram byla založena v roce 2010 Kevinem Systronem a Mikem Kriegerem. O dva roky později byla zahájena akvizice Instagramu s Facebookem v hodnotě jedné miliardy dolarů. Kromě hudebníků, celebrit a politiků provozuje vlastní instagramový účet Papež František nebo britská královská rodina.