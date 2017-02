Rajčatová ekonomie. Co se stalo, že rajčata nechutnají jako dříve?

V posledních několika desetiletích se z rajských jablek úplně vypařila jejich tradiční chuť. Starší generace si jistě pamatuje ty časy, kdy rajčata byla sladká a plná chutě, ty mladší to znají z vyprávění svých prarodičů. Lahodné rajče, aby jeden v supermarketu pohledal. Úpadkem rajských jablek se zabýval mezinárodní tým vědců v nedávno publikované studii v časopise Science.



Původ chuti rajčat

Vědci podrobili více jak 100 různých odrůd rajčat pečlivým degustačním testům. Testy zahrnovaly kultivary rajčat pěstované v původních podmínkách tzv. prazeleninu, volně rostoucí odrůdy, stejně jako moderní odrůdy tohoto ovoce. Výsledkem bylo rozdělení kultivarů podle oblíbenosti od těch nejchutnějších po ty nejméně chutné.

V následující fázi výzkumu vědci zkoumali chemické složení oblíbených odrůd a odhalili 13 látek, které dělají rajčata těma rajčaty, jaké pamatujeme z dřívějška: lahodná a sladká. Důvodem špatné chuti moderních rajčat je tedy nedostatek těchto chuťově zásadních látek. Otázkou je, proč rajská jablka ztratila svou chuť?

Tým vědců tvrdí, že moderní rajčata ztratila svou chuť procesem genetického křížení. Po desítek let genetického upravování se z původně sladkých kultivarů staly kultivary chuťově mdlé. Naštěstí díky této studii mají pěstitelé rajčat návod, jak znovu dosáhnout delikátní chuti. Snad se nám blýská na lepší rajčatové časy, nebo ne?

Ekonomie křížení rajčat

Základním problémem ztráty chuti rajčat není neznalost genetické mapy rajčat, i když to může hrát roli. Základním problémem ztráty chuti rajčat je poptávka po méně chutných rajčatech.

Rajská jablka pochází původně z Jižní Ameriky. Na evropský kontinent byla dovezena až 16. Století španělskými kolonizátory. Pro svou nenáročnost se brzy stala rajčata velice oblíbeným ovocem, které se v následujících stoletích rozšířilo do všech koutů světa. Od té doby se objevily stovky kultivarů. Všechny tyto „původní“ odrůdy byly plné chuti, malé a sladké a pěstované na zahrádkách pro místní spotřebu.

To se změnilo s příchodem moderní doby. Lokální zemědělství vystřídalo komerční zemědělství. Se společenskou změnou přišla i změna nároků na odrůdy rajských jablek. Komerční rajčata musela být plodnější, aby se mohla pěstovat ve velkém; tvrdší a větší, aby se lépe přepravovala; a odolnější, aby vydržela celoroční změny počasí a nepodlehla nemocem. Chuť se stala méně důležitou vlastností.

Hlavní problém ztráty chuti tedy není neznalost genetické mapy rajčat, ale naše poptávka po odrůdách, které prostě chutnají méně dobře. Jinak řečeno lidé upřednostňují méně chutné rajčata kvůli jejich jiným vlastnostem.

Z ekonomického pohledu pěstování původních odrůd rajských jablek představuje příliš vysoké náklady. Bez možnosti přepravovat rajčata na velkou vzdálenost by v zimní sezóně cena lokálních plodin šplhala do astronomických výšin. Menší odolnost kultivarů by vedla k vyšší péči o jejich produkci a tím i jejich výší ceně. V neposlední řadě nižší plodnost kultivarů by zvýšila čas a tím i náklady na vypěstování jednoho rajčete. Lidé chtějí rajčata celoročně za co nejmenší cenu. A proto moderní rajské jablko chutná, tak jak chutná.

Dokud nezbohatneme natolik, že si budeme moci dovolit lahodné rajčata pěstovaná v původních podmínkách a z původních kultivarů, tak se budeme muset smířit s méně chutnějšími odrůdami.