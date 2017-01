Realitní kanceláře loni prodaly prakticky cokoliv, říká šéf jedné z nich

A dodává: „Rezidenční trh ovlivnil také nový zákon o spotřebitelském úvěru. Ten více chrání spotřebitele. Bankám se tím reálně zvyšují náklady, nemohou například uplatňovat takové sankce za předčasné splacení úvěru. To si banky kompenzují vyššími úrokovými sazbami.“



Výsledkem všech změn je, že letos nedosáhne poptávka po bydlení úrovně roku 2016.

LN: Jaký konkrétní propad zájmu o bydlení letos očekáváte?

Na trhu je omezená nabídka bytů. V Praze se prakticky nestaví. To se projevuje již nyní, ale hlavní dopad lze očekávat za dva tři roky. A pak tu působí psychologický faktor. Ceny doposud rostly velmi rychle, někde i dvojciferným tempem. Kdo vlastní nemovitost a uvažuje o prodeji, ale nic dotyčného netlačí, tak vyčkává, až ceny dosáhnou vrcholu. Teprve pak prodá. Kvůli těmto faktorům je nedostatek bytů k mání.



VLADIMÍR ZUZÁK Vystudoval Bankovní institut.

Působil na manažerských pozicích v pojišťovně ING, v Hypocentru modré pyramidy a ve Finepu.



V roce 2014 se stal ředitelem a jednatelem realitní kanceláře Maxima reality. Ta patří mezi největší realitní kanceláře v Česku pokud neberme v úvahu franšízové sítě.



Loni prodala nemovitosti za více než 2,1 miliardy korun.





V Maximě jsme loni meziročně registrovali třiceti procentní nárůst poptávky. Letos očekáváme, že se poptávka vrátí na úroveň roku 2015. I tehdy ale zájem převyšoval nabídku. Realitní kanceláře pociťovaly nedostatek klientů, kteří byli ochotni prodávat byty. Pro realitní kanceláře byl uplynulý rok dobrý v tom, že prakticky cokoliv prodaly. Nabídka ale byla tak nízká, že nebylo možné zobchodovat tolik transakcí. V některých realitních kancelářích dokonce uzavřely meziročně méně transakcí, protože prostě neměly co prodávat. V Praze je akutní nedostatek bytů. Ceny bydlení proto nemohou klesat.

LN: Budou tedy ceny bytů i nadále růst?

Ceny novostaveb by se letos mohly zvednout o pět až deset procent. U starších bytů bude růst cen do pěti procent. Stále bude poptávka převyšovat nabídku. A i když letos bude poptávka v meziročním srovnání nižší, určitě to nepřinese nějaké dramatické změny v cenách.

LN: Investoři, tuzemští i zahraniční, mají zájem komerční nemovitosti v Česku. Platí to i o těch rezidenčních?

Ano, investují i do rezidenčních nemovitostí, nakupují po jednom i více bytech. V Česku je stabilní prostředí, ekonomika se poměrně dobře vyvíjí, není zde výrazné riziko teroristického útoku. Výnos z rezidenčních nemovitostí se může pohybovat mezi třemi až pěti procenty, což je mnohem víc, než jaké jsou úrokové míry po celé Evropě. Navíc prognóza vývoje cen hovoří o stagnaci či růstu, takže nemovitosti slouží i jako uchovatel hodnoty. Mezi investory do rezidenčních nemovitostí jsou jednotlivci, kteří si koupí jeden byt pro sebe na bydlení a další jako investici, ale i ti, kteří se na investice do rezidenčních nemovitostí přímo specializují. Nakupují Češi i cizinci, často ze západní Evropy. Ti mají zájem o větší portfolia.



LN: Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo během loňského roku zákon upravující působení realitních makléřů a realitních kanceláří. S velkou pravděpodobností se ale nestihne ho před volbami schválit. Potřebuje trh takový zákon?

Mrzí nás, že to asi nedopadne. Přitom to vypadalo, že vláda dává tomuto zákonu velkou prioritu. Když se nestihne zákon schválit před volbami, je otázkou, jak se k němu postaví nová vláda. Zákon, tak, jak je navržen, není dokonalý, to ale není žádný. Ještě nikdy se pokus regulovat realitní makléře nedostal tak daleko, jako nyní.

LN: V čem konkrétně by zákon trhu pomohl?

Přes realitní kanceláře klienti prodávají nejdražší věc v životě - nemovitost, s níž je spojen osud celé rodiny. Jsou zde zajímavé odměny, což láká spoustu lidí. Přitom nejsou nastaveny pravidla a povinnosti. Lze říci, že kdo má ruce a nohy, tak může dělat realitního makléře. Jediným omezením vstupu na trh je plnoletost, živnostenský list a čistý rejstřík trestů. Je úplně jedno, jestli se dotyčný živil jako taxikář či kadeřnice. Prodej bytu lidé svěřují člověku bez zkušeností, bez právníka. Zákon by dal podnikání nějaký rámec a výrazně by zhorší podmínky vstupu na trh nekvalifikovaným lidem.



Musí ale také přijít tlak ze strany klientů. Musí se informovat, musí si vybrat renomovanou realitní kancelář a s ní spolupracovat. V Asociaci realitních kanceláří jsme se dohodli s některými členy, že pokud zákon nebude schválen, veřejně deklarujeme, že v něm obsažené podmínky i bez jeho platnosti dodržujeme. V Maximě je dodržujeme již dvacet let. Očekávám, že díky zákonu by se výrazně omezil počet melouchářů, zvýšila by se důvěra v realitní kanceláře a více by se využívalo jejich služeb. Pro úspěšný prodej nemovitostí je nutné profesionálně zvládnout více jak deset kroků. A to nikdy nemůže zvládnout sám jeden člověk.

LN: Jaký podíl nemovitostí se nyní obchoduje přes realitní kanceláře?

Zhruba padesát procent. Dle statistických dat asi tři roky starých se v Česku ročně uzavřelo asi 80 tisíc transakcí, z toho tak sedm tisíc připadalo na novostavby. Přes realitní kanceláře se tedy zobchodovalo cca 36 tisíc nemovitostí. Dnes, kdy klesla nabídka, odhadem mluvíme o třiceti tisících transakcích. Na realitních serverech aktivně inzerují přibližně čtyři tisíce realitních kanceláří. V Česku působí na sedmnáct tisíc realitních makléřů. To je největší počet makléřů na počet transakcí v Evropě. I z tohoto údaje vyplývá, že je nutná regulace.