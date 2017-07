Řecko? Téměř vyprodáno. Problém je sehnat zájezd i do Bulharska či Itálie

Letošní sezonu by šlo směle nazvat zlatým rokem cestovních kanceláří. Lidé podobně jako loni vyhledávají klidné destinace, kde jim nehrozí nebezpečí od teroristů. Podle nedávného průzkumu průzkumu Europ Assistance Holiday Barometr 2017 se dvě třetiny Čechů rozhodují právě podle tohoto klíče.

Rozdíl oproti loňsku je v tom, že poptávka naladěná na relativně bezpečné země je ještě o hodně vyšší než loni. Turecko nebo Tunisko se na trhu pomalu začínají probouzet také, ale jejich čas přijde hlavně v období last minute, kde letos naopak budou téměř zcela chybět letošní premianti Španělsko, Itálie, Bulharsko a hlavně Řecko.

„Zájem o tuto zemi je letos skutečně enormní, oproti loňsku roste o více než padesát procent. Volná místa mizí velmi rychle,“ popisuje Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře Fischer. U ní tvoří cesty do Řecka zhruba třetinu leteckých zájezdů, které letos prodala. Průměrný pobyt tam Fischer nabízí za osmnáct tisíc korun.

Řecko už ale nyní není v podstatě k dostání, ať už jde o Krétu, Rhodos nebo Kos. Nabídka je přebraná a lidé musí volit kompromis nebo zkrátka hledat jinde. I proto, že jde o oblíbenou prázdninovou destinaci občanů z velkých zemí, jako je Rusko, Velká Británie nebo Německo. Podobně jako Češi letos cestují více a zabírají podstatnou část ubytovacích kapacit.

Větší touze Čechů po leteckém cestování po Evropě pomohl ještě jeden známý, ale důležitý moment: rostoucí ekonomika i silnější koruna motivují lidi k utrácení, což cestovnímu byznysu nepochybně prospívá. Trh leteckých zájezdů letos vzrostl podle odhadů až o dvacet procent.

Pro volbu Řecka hovořilo i to, že tamní hoteliéři nestačili zdražit. A pokud ano, tak ne zcela zásadně. Asociace cestovních kanceláří ČR odhadla růst cen o pět procent. Částky za ubytování mírně vzrostly také ve Španělsku či Bulharsku. Otázkou samozřejmě je, jak se bude ubírat strategie hoteliérů v příštích letech při vědomí, že jejich zboží je velmi žádané u klientů z celé Evropy.

„Díky dlouhodobým kontraktům se nám zatím drží nárůsty cen významně brzdit,“ líčí marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný.



Co ještě zbývá?

Co je vlastně nyní k dostání? Z několikrát zmiňovaného Řecka už toho opravdu moc nezbývá, červená barva u nabídek na webech svítí často i u velmi drahých zájezdů přes sto tisíc korun.

„Je to opravdu velmi různé termín od termínu, ostrov od ostrova. Například na tento týden není vůbec nic už hodně dlouho, na ty následné lze na každém ostrově sehnat něco jiného – na jednom ještě hotel s all inclusive, na jiném už pouze apartmány bez stravy. Co je ale v podstatě všude nedostatkové zboží, jsou pokoje s dvěma či třemi přistýlkami pro rodiny s dětmi,“ uvádí Petr Šatný z Alexandrie.



Podotýká, že do Řecka letos zamířila i řada lidí, která by jinak volila například Turecko, ale z obav o bezpečnost to nakonec zavrhla.

Stranou samozřejmě nestojí ani Chorvatsko, dlouhodobě nejoblíbenější mořská destinace českých turistů. Loni jich tam vycestovalo 828 tisíc. K tamnímu Jadranu však lidé cestují hlavně auty a ubytování si často domlouvají na základě dřívějších kontaktů, tudíž v tomto případě není možné aktuální trend snadno vyčíslit.

Výrazně více – i v tomto případě až o desítky procent – Češi létají na jih Itálie, včetně ostrovů Sicílie a Sardinie. Zalíbilo se jim také v Bulharsku, které před lety znovuobjevili. Bezpečně se cítí i ve Španělsku.

Italský ostrov Sardinie.

„Snažíme se, pokud to je alespoň trochu možné, nabídku zájezdů stále navyšovat a doplňovat. Ale na řeckých ostrovech, Sardinii a ve Španělsku je to již nemožné,“ podotýká Eva Němečková z kanceláře Firo Tour.

Pro takzvané nabídky last minute, které čerpají z neprodaných volných kapacit, tak budou muset Češi nejspíše hledat jinde.

Prodejci se shodují: černým koněm sezony bude Turecko, případně Tunisko a Egypt. Země nabízí dobrý poměr ceny a kvality, ale limitují je obavy z teroristů případně vnitřních konfliktů, což platí nyní hlavně pro Turecko. Zejména při počátečních prodejích, takzvaných first minute, stála tamní riviéra s letovisky jako Alanya na vedlejší koleji.

„Turecko si opravdu klienti nechali až na poslední chvíli, v předprodejích byl zájem slabý. Ale nyní platí, že několik týdnů, často i dnů před samotným odletem je dost vyhledávané. Je to tím, že má velmi stabilní klientelu, která by služby na této úrovni a za dané ceny jen těžko hledala jinde,“ dodává Stanislav Zima z Exim Tours.