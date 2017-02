Článek v MfD je podle šéfa ČT lživý a účelový, Mafra na něm trvá

Článek v MfD, kterou donedávna vlastnil ministr financí Andrej Babiš (ANO) prostřednictvím své firmy Agrofert, uvádí, že Česká televize uzavřela politicky ožehavou smlouvu s PR agenturami AMI Communications, Bison&Rose a Stance, aby příští čtyři roky vylepšovaly její obraz u veřejnosti. Bison&Rose přitom spoluvlastní Miloš Růžička, který radí ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD).

„Článek je snůška pomluv a účelového propojování jevů,“ uvedl Dvořák s tím, že mu to připomíná „estébácké“ postupy z 50. let. Podle něj vychází uzavřené dohody z transparentní veřejné zakázky vypsané už v roce 2015 na základě předtím uzavřené rámcové smlouvy, a nelze je tedy spojovat se současným politickým děním kolem budoucnosti ČT nebo nadcházející volbou generálního ředitele ČT. Volba podle něj padla na dvě největší PR agentury v ČR a agenturu Stance, která patří do první desítky.

„Invektivy jsou nedůstojné“

Uzavřené smlouvy na čtyři roky zní na maximální částku 9,6 milionu korun, která nemusí být zcela vyčerpána. Agentury také nemají vylepšovat image ČT, jak píše deník, ale pomoci televizi propagovat pořady na internetu, respektive na sociálních sítích, uvedl Dvořák.

Mafra za informacemi otištěnými v MfD stojí. „Česká televize je veřejnoprávní instituce financovaná z koncesionářských poplatků. Proto by její aktivity měly být transparentní. Nerozumíme tomu, proč to není v zájmu i generálního ředitele. Nervózní reakce a invektivy ze strany Petra Dvořáka jsou nedůstojné. Na informacích, které jsme zveřejnili, trváme,“ uvedla Škábová.

Babiš si na ČT v poslední době několikrát stěžoval kvůli reportážím o jeho nákupu dluhopisů v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT.