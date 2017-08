Ředitel FlixBusu: RegioJet by neměl být z konkurence překvapený. Ničit ho ale nechceme

PRAHA Společnost FlixBus, která je konkurencí RegioJetu, začala působit na českém trhu v polovině srpna. Od počátku čelila kritice, jak ze strany konkurence, tak zákazníků. Vadilo jim zpoždění i anglicky mluvící operátoři. Ředitel FlixBusu pro Českou republiku a Slovensko Pavel Prouza v rozhovoru pro Lidovky.cz přiznává, že je potřeba zavést několik změn. Vymazat RegioJet z mapy se prý ale nehodlá.

Lidovky.cz: Společnost FlixBus vstoupila na český trh před necelými dvěma týdny, jaké máte první dojmy?

Náš vstup hodnotím pozitivně. Řekl bych, že nás až překvapil zájem cestujících a i z toho vyplývá určité procento těch porodních bolestí. Původně jsme plánovali začít provoz v jedné vlně, ale nakonec jsme se rozhodli to rozdělit na dvě. Tedy tři linky jsme zahájili 17. srpna a další dvě Praha-Liberec a Praha-Plzeň budou začínat v neděli. Zájem cestujících a to, že většina z nich byla dopravena včas a byli spokojeni, tak z toho mám velkou radost.

Pavel Prouza, ředitel české a slovenské sekce FlixBusu.

Lidovky.cz: Zmínil jste sám porodní bolesti. Minulý týden vyšel na serveru iDNES článek kritizující zpoždění autobusů i špatnou komunikaci na zákaznické lince. Jak se k těmto problémům postavíte?

Co se týče zpoždění, tak ta vznikla primárně na spojích, které křižují dálnici D1. Tam se bohužel nějaké zpoždění či potíže nemohou vyhnout nikomu, ani řidičům automobilů, kteří po této dálnici cestují.

Aby se nám zpoždění podařilo minimalizovat, tak zařazujeme postupně do autobusové rotace další autobusy, aby na sebe nemusely čekat. Tedy pokud nabere jeden autobus zpoždění, tak aby to neovlivnilo i další linky.

Lidovky.cz: A problémy na zákaznické lince, kde se stalo zákazníkům, že s nimi hovořili jen anglicky mluvící operátoři?Všechno je to způsobené tím, že český zákazník je zvyklý na opravdu vysoký standard zákaznické podpory a v momentě, kdy speciálně ty první dny naši operátoři hovořící česky byli obsazeni, tak namísto dlouhého čekání je zákazník automaticky přepojen na anglicky mluvícího operátora. Zákaznická podpora je v naší společnosti centralizovaná na několika místech a operátoři poskytují téměř všechny jazyky, které naši zákazníci mohou vyžadovat.

Lidovky.cz: Kolik česky mluvících operátorů máte?

V současnosti máme pod deset. Už aktivně pracujeme na tom, aby se toto číslo navýšilo. Jsme ve více než dvaceti šesti zemích Evropy a to s sebou nese obrovské požadavky na jazyky, které operátoři musí zvládnout. Přepojování na anglicky mluvící operátory by se však již dít nemělo, protože se budeme snažit pokrýt zákaznické linky do maximální možné míry tak, aby se každému volajícímu dostalo podpory v českém jazyce.

Lidovky.cz: Zákaznické linky jsou tedy situovány na několika místech v zahraničí, plánujete i zákaznické centrum v České republice?

V tuto chvíli to nevylučuji. Cílem je samozřejmě, aby zákaznická podpora splňovala nároky na vysokou kvalitu. Český zákazník je specifický tím, že je zvyklý na vysokou kvalitu zákaznického servisu, který ještě donedávna nebyl na evropských trzích přítomen. I z toho důvodu se snažíme k českému trhu přistupovat tak, abychom byli schopni zákazníky uspokojit na všech frontách.

Máme systém jízdenek, který je trochu odlišný od klasického nákupu. Není však založený na letenkovém systému, který se řídí časovou atraktivitou a vytížeností spojů. Náš systém je založený pouze na obsazení kapacity daného spoje. Máme tři cenové hladiny. Většině zákazníků na dané lince dáváme nejnižší cenovou hladinu a postupně, jak se autobus plní, se cena zvyšuje. Ta cenová hladina mírně stoupá a ceny nikdy nejsou skokové.



Lidovky.cz: Proč myslíte, že český zákazník je tak náročný?

Je to tím, že náš dopravní trh je velmi pokročilý. Společnost FlixBus existuje čtyři roky a vznikla v přímé reakci na liberalizaci německého dopravního trhu. Český byl liberalizován již delší dobu a nejen autobusový, ale i vlakový trh. Český spotřebitel si tak měl čas přivyknout na lepší kvalitu daleko dříve. A to, co v řadě západních i východních států může působit jako zjevení, moderní a čisté autobusy s WiFi, tak na všechny tyto věci je český zákazník už zvyklý.

Lidovky.cz: Narážíte teď na společnost RegioJet vedenou Radimem Jančurou. Ten v rozhovoru pro server zdopravy.cz uvedl, že jste je „přišli vymazat z mapy“. Jak na takový výrok reagujete?

My rozhodně nechceme nikoho ničit. Upřímně si myslím, že RegioJet by neměl být překvapený z toho, že nějaká jiná firma chce začít podnikat na trhu. Chceme přinést udržitelnou mobilitu za ideální ceny. Soustředíme se na trochu jiné principy, než RegioJet a myslíme si, že pro naši nabídku je na trhu místo. Nepřicházíme s tím, co na trhu již je, abychom někoho vymazávali z mapy, naopak chceme přinést vítanou konkurenci na trh.

Místa na nohy mají sedačky Flixbusu více než u konkurence.

Lidovky.cz: V rozhovoru Radim Jančura také zmínil, že jste připravovali autobusy proti jeho společnosti. Je pravda, že by FlixBus nějak speciálně upravoval autobusy?

Naše autobusy mají naprosto unifikovaný standard na všech trzích, kde fungujeme, a ten standard je neměnný. Z mého pohledu tohle opravdu nemá základ v realitě.

Lidovky.cz: RegioJet následně oznámil, že bude v autobusech zvětšovat prostor na nohy, nebo i posilovat WiFi. Vzhledem k tomu, co říkáte o unifikovaném standardu, předpokládám, že reagovat nějakými změnami v autobusech nebudete. Chápu to dobře?

Produkt, který nabízíme, je velmi dobrý a je optimálním standardem pro evropský trh. Pokud se naše konkurence tomuto standardu přizpůsobí, tak je to zajímavá informace. My do budoucna budeme určitě naše produkty optimalizovat.

Například na český trh budeme zavádět novinku rezervace konkrétních míst, což je věc, na kterou je český zákazník zvyklý, ale my ji na evropské úrovni nemáme. Dále budeme v horizontu několika měsíců zavádět systém palubní zábavy, který si budou moci na svých elektronických zařízeních, mobilech, tabletech i noteboocích cestující prohlížet. Ale jinak radikální změny dělat nebudeme.

Interiér autobusu společnosti FlixBus.

Lidovky.cz: Na stranu druhou sami svou nabídku přizpůsobujete českému trhu na rozdíl od standardu, který máte v Evropě. Jako například vámi uvedený způsob rezervace, či palubní zábava. Pro českého zákazníka toto nejsou novinky.

Nejsou to kroky, které by byly plánované krátkodobě. Všechny tyto projekty budou nasazené na celou evropskou síť a pracuje se na nich již poměrně dlouhou dobu. Pro nás je to příležitost otestovat tyto prvky na českém trhu. Máte pravdu, že český zákazník je na toto zvyklý, ale není to o tom, že my bychom nějak radikálně měnili náš produkt jako takový.

Lidovky.cz: Radim Jančura uvedl, že v případě, že RegioJet podlehne konkurečnímu boji, pošle všechny autobusy do Německa..

Tak my každou konkurenci vítáme. Sami používáme stejný přístup a jsme si vlastně jistí, že naše nabídka je pro český trh zajímavá. Já jsem přesvědčen, že naše nabídky jsou pro zákazníka jasně odlišitelné. Pokud konkurence dává takováto prohlášení, tak je to čistě na nich.

Lidovky.cz: V čem se tedy odlišujete od RegioJetu?

Tím, že nabízíme z daleka nejrozsáhlejší dopravní síť. Například i vnitrostátní linky zapadají do konceptu dálkové dopravy. I díky tomu pak dokážeme dosáhnout na udržitelnost provozu a jsme schopni i optimalizovat čas autobusů strávených na silnici. A můžeme tak nabídnout setrvale nižší ceny, než naše konkurence kdekoliv.

Lidovky.cz: Proč by si tedy český zákazník měl vybrat právě vaši společnost? Jen kvůli ceně, když komfort je shodný?

Je pravda, že český zákazník je konzervativní a to nejen v autobusové dopravě, ale je také orientovaný na cenu. A my se budeme snažit českému spotřebiteli vyjít vstříc právě cenově. Jak jsem již řekl, naším cílem není nabídnout standard, jako má konkurence, protože z našeho pohledu třeba do autobusů ani nepatří. Cesta by pro zákazníka měla být rychlá a pohodlná.

Lidovky.cz: Jaké má FlixBus plány do budoucna v České republice? Máte v plánu zde například zřídit centrálu a expandovat na další vnitrostátní trhy na východě?

Vstup na lokální trh je pro nás trochu novinka a FlixBus je dlouhodobě zaměřen na linky mezinárodní, které má v úmyslu nadále rozvíjet. Samozřejmě ten vstup do sektoru vnitrostátní dopravy má za cíl i zvýšit povědomí o FlixBusu při vyhledávání mezinárodních spojů.

Obecně FlixBus v současnosti v nejbližších letech expanduje dál na východ a s tím vzniká i několik center, odkud se tato expanze řídí. Jde o pražskou kancelář, část práce přebírá kancelář v Záhřebu, nebo například v Budapešti. Takže obecně vzato máme dlouhodobý plán, jak se na českém trhu udržet a jak expandovat dál do východní Evropy.

Lidovky.cz: Od neděle budete mít na českém trhu pět linek. Budete nadále rozšiřovat vnitrostátní spoje v Česku i na místní dopravu?Naše zaměření bude spíše na linky, které můžeme zapojit do naší sítě mezinárodní dopravy, tedy ten sektor, na který se ptáte, v našem hledáčku není.



Lidovky.cz: Plánujete také vstoupit na železnice vzhledem ke spolupráci FlixBusu a LeoExpressu v Německu?

My uvažujeme o každé nové možnosti, která nám bude dávat smysl. V tuto chvíli se zaměřujeme primárně na autobusovou dopravu, je to náš primární záběr. Nová linka na trati Berlín-Stuttgart je pro nás prvním potykáním si se železniční dopravou, ale nemohu do budoucna vyloučit její rozšíření do dalších zemí. Je to první vstup do pro nás extrémně zajímavého sektoru, ale teprve se s ním seznamujeme.