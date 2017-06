Ředitel OVB ji málem zaměstnal, pak jí pomohl ušetřit 750 tisíc korun

Advertoriál

Na pardubickém ředitelství OVB sháněli posilu do svého týmu a Monika Rambousková se na místo přišla zeptat. Nicméně zjistila, že by jí tato profese zabrala hodně času, a navíc by byla v neustálém kontaktu s lidmi, takže se rozhodla nabídku nepřijmout. Při návštěvě OVB sice práci nesehnala, ale potkala se s Danielem Voňkou, oblastním ředitelem firmy OVB.

„Všichni finanční poradci mě v té době rozčilovali. Potřebovala jsem od nich pomoc se sháněním hypotéky na koupi vysněného domu a pozemku, ale nikdo toho nebyl schopný,“ začíná s vyprávěním sympatická osmadvacetiletá Monika a sedí přitom na gauči v nově postaveném domě v obci Kladina asi 10 kilometrů od Pardubic. Dnes sladká realita, na začátku loňského roku se jednalo o zbožné přání.

„Potřebovali jsme zajistit rozumnou hypotéku se splátkami, které bychom byli schopni s přítelem utáhnout. Po měsících hledání a pátrání nám pomohl až pan Voňka,“ uvádí Monika Rambousková, která se nyní živí jako účetní a po večerech si přivydělává jako masérka.

Dům i s pozemkem ji a jejího přítele Martina Marečka přišel na 3,8 milionu korun. Pro obec Kladina se rozhodli kvůli Martinově předchozí příjemné zkušenosti. Dříve tu bydlel v podnájmu, jen pár domů od toho, který mu dnes patří.

„Věděl jsem, že je tu klid a pohoda a v obci žijí příjemní lidé. Navíc je to kousek do Pardubic, kde oba pracujeme. Koupili jsme si proto přes realitní kancelář pozemek,“ vysvětlil Mareček s tím, že peníze na stavbu neměli a dlouho je nemohli sehnat. Hned kontaktovali svého finančního poradce, protože věděli, že jim může dojednat lepší podmínky, než by si sami zajistili v bance. Ten jim však stejně jako čtyři jeho kolegové nepomohl. Postupně mluvili s pěti poradci z Pardubic, Prahy i Hradce Králové, a ti nenašli žádnou možnost. Problém byl v tom, že cena nemovitosti byla nadhodnocená, takže nevycházel odhad pro banky a to je limitovalo v možnosti získání půjčky.

Pak se Monika na pracovním pohovoru potkala s Danielem Voňkou.

„Problém byl, že všichni poradci chtěli půjčku řešit stoprocentní hypotékou, kde by stejně neuspěli a také jsou zde mnohem vyšší úroky. Druhý problém byl s dofinancováním zbylé části hypotéky. Když jsem slyšel, jaké mají moji noví klienti příjmy, hned jsem věděl, že při troše snahy to půjde vyřešit,“ uvedl Voňka. Tehdy se psal listopad roku 2015.

V prvním kroku obvolal všechny banky a stavební spořitelny, aby se od jejich pracovníků dozvěděl, jaké nabízejí možnosti. Vyjednával ty nejlepší podmínky, výjimky atd. Nakonec se obloukem vrátil k bankovnímu ústavu, který dal Monice a Martinovi hypotéku na koupi pozemku, ale půjčit peníze na stavbu domu nechtěl.

„Hypotéka na koupi pozemku ale byla uzavřena na příliš velký úrok. Oba platili zbytečně velké peníze na úrocích. Podařilo se mi celou hypotéku zrefinancovat, a navíc domluvit hypotéku na koupi nemovitosti za přispění nezajištěného úvěru ze stavebního spoření. Najednou to prostě šlo,“ uvedl Voňka s tím, že celá operace byla náročná jak časově, tak z hlediska zvolené strategie. „Většina finančních poradců řeší jen to, z čeho mají největší finanční profit, málokdo se chce zabývat detaily. Z této operace neplynul velký zisk, ale hodně práce, tak to nechali být. Vykašlali se na to. Pro některé, ty méně zkušené, to mohl být i složitý problém,“ dodal Voňka, který u firmy OVB pracuje již 10 let.

Úspora, díky řešení Daniela Voňky, je pro Moniku Rambouskovou a Martina Marečka značná. Ve srovnání s návrhem spojeným se stoprocentní hypotékou, kterou nabízeli ostatní poradci a kterou se jim nakonec stejně nepodařilo sjednat, dnes jeho klienti spolu s dalšími produkty ušetří cca 25 000 korun ročně. Vzhledem k tomu, že hypotéka je uzavřena na dobu 30 let, zůstane jim téměř 750 000 korun.

Monika a Martin začali v březnu roku 2016 stavět svůj bungalov, všechno zajišťovala stavební firma na klíč. Hotovo bylo v listopadu téhož roku. Od té doby Martin a Monika domek zařizují a upravují okolí. Další finanční plány příliš neřeší. „Potřebujeme se spíše usadit. Jsme domluveni s panem Voňkou, že až se zabydlíme, určitě vymyslíme nějaké investice, abychom se úvěru co nejdříve zbavili. Ale důležité jsou teď i naše osobní plány,“ usmívá se Monika Rambousková.