Rok silného dolaru? Valuty si nechte na letošní dovolenou, radí experti

„ČNB by měla letos opustit svůj kurzový závazek, a pokud tak skutečně učiní, je docela pravděpodobné, i když ne zaručené, že koruna po dlouhé době začne posilovat,“ uvedl třeba Jaroslav Brychta ze společnosti X-Trade Broker.



Server Lidovky.cz a LN oslovily české brokery a­ ekonomy s otázkou, do kterých měn se vyplatí letos investovat a ­jak by měli lidé nakládat s­ eury a dolary, které jim zbudou například po dovolených.

Jan Vejmělek (hlavní ekonom Komerční banky)

„Obecně, pokud se jedná o hotovost, a navíc v ne nějakém výrazném objemu, řekněme o ­stovky eur či dolarů, bych to neřešil a ­tuto hotovost bych si nechal.

Investice do dolaru jsou relativně zajímavější, zejména pro první měsíce letošního roku. Z perspektivy celého roku je ale třeba být opatrný. Opuštění režimu kurzového závazku může nepřímo vést ve finále i k levnějšímu dolaru. Z pohledu korunového investora určitě není namístě zvažovat investice do eura.

Kromě v podstatě záporného úrokového výnosu je třeba pro letošní rok počítat s tím, že ČNB opustí režim kurzového závazku. Důsledkem bude v první řadě zvýšená volatilita, z perspektivy delšího období by se měla prosadit silnější korunová hodnota, a tedy levnější euro.“

Marek Hatlapatka (investiční stratég Cyrrus)

„Americký dolar je v současné době vůči euru nejsilnější za 13 let. Silný je však oprávněně a očekávám, že rok 2017 bude mimo jiné rokem silného dolaru. U eura vidím více rizik, jež přicházejí hlavně z politické oblasti. Pokud by tedy otázka zněla, zda investovat do dolaru, či do eura, potom volím americkou měnu.

Z pohledu korunového investora je samozřejmě v případě dolaru i eura klíčové načasování a parametry opuštění kurzového závazku ČNB. Náš základní scénář počítá s posílením koruny vůči euru a­částečně i dolaru v průběhu letošního roku. Doporučuji proto zvážit konverzi alespoň části hotovosti v zahraniční měně do korun, a to raději dříve než později v průběhu roku, což platí zvláště pro euro. Pokud není konverze do korun možná, je zvláště u větších částek je zvážení měnové zajištění.“

Pavel Sobíšek (hlavní ekonom UniCredit Bank)

„Dolary a eura, o­nichž předpokládáme, že je nespotřebujeme letos během dovolených, stojí za zvážení konvertovat do korun. Je pravděpodobné, že koruna zhodnotí v­jedno- až dvouletém horizontu po skončení intervencí aspoň o tolik, aby to pokrylo náklady na konverze do korun a zpět. Cizí měnu, potřebnou v letošním roce, bych si nicméně ponechal.

Koruna se zdá být letos poměrně bezpečnou investicí. Jinou podobně málo rizikovou investici na devizovém trhu nevidím. Krátkodobě se může obnovit technická korekce směrem k silnějšímu euru. Nadále ale vidím jako pravděpodobné udržení EUR/USD v­koridoru 1,04–1,08, což nevytváří investiční příležitosti ani na jednu stranu.“

Jaroslav Brychta (hlavní analytik X-Trade Brokers)

„ČNB by měla letos opustit svůj kurzový závazek, a pokud tak skutečně učiní, je docela pravděpodobné, i když ne zaručené, že koruna po dlouhé době začne posilovat. Mohla by přitom zpevnit jak na páru s eurem, tak vůči americkému dolaru. Mít úspory v korunách tak může být dobrá volba. V případě drobných částek ale jejich směna do korun až takový smysl nedává. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je totiž častokrát tak velký, že se vyplatí zahraniční měnu jednoduše nechat na příští dovolenou.“

Tomáš Hlaváč (partner Hlaváč Partners)

„Hotovost doporučuji uložit na dolarový účet nebo do trezoru v dolarech a ponechat ji do dosažení kurzu 27 korun za dolar, ale ne déle než do 31.­3.­2017. Pak převést na české koruny a očekávat růst koruny v­důsledku ukončení intervencí. Eurům se vyhnout. Další měny, snad s výjimkou britské libry, nedoporučuji. Japonský jen je nejistý a bitcoin dosáhl právě v těchto hodinách nových maxim a je vysoce volatilní.“

Jan Bureš (hlavní ekonom Patria Finance)

„Věřím, že dolar ještě v tomto roce neřekl poslední slovo a v prvním pololetí bude dál sílit. Díky rozdílné politice amerického Fedu a ECB úrokový diferenciál mezi eurem a dolarem výrazně narostl, což citelně prodražuje spekulace proti dolaru – půjčit si dolar a uložit ho do eura není vůbec levné (rozdíl mezi dvouletými českými a eurovými sazbami je více než 1,6 procentního bodu). Současně věřím, že úrokové rozpětí se může ještě v první polovině tohoto roku dál rozšiřovat. Můžeme se tak dočkat testování parity, zvlášť v případě, kdy by v eurozóně v souvislosti s nabitým volebním kalendářem výrazněji vzrostlo politické napětí a hrozila další fragmentace vnitřního trhu. V druhé polovině roku ale v případě sklidnění evropské politické scény a blížícího se konce QE očekávám postupný obrat – konec tříletého trendu posilování USD.“