Nostalgie žije: dali Favoritu zrcátka a stále je vyrábí. Dodávají i pro Škody 120

BÍLOVEC Firma Massag není v Česku příliš známá. Možná i kvůli jejímu pohnutému osudu, kdy několikrát málem skončila na dně. Současné vedení se snaží tradiční kovovýrobu pozvednout a přece jen jí vydobýt trochu slávy. V minulosti se továrna vepsala i do historie Škody Favorit, která zažila premiéru před třiceti lety. A ač se to zdá neuvěřitelné, pořád pro tyto vozy vyrábí díly. I proto se na tam zastavila posádka serveru Lidovky.cz.

Městečko Bílovec leží v trojúhelníku mezi Opavou, Ostravou a Novým Jičínem. Závod Massagu není na první pohled žádná moderní továrna. A vlastně ani nemůže být.

Pro Škodu Favorit se tam vyráběla zpětná zrcátka. Po revoluci však neměl moc velké štěstí. Nekoupil ji žádný osvícený investor ani „nespolkl“ nadnárodní koncern.



„Střídali se tu majitelé i vedení, do továrny se v podstatě neinvestovalo a dá se říct, že těsně před krachem byla prodána dál,“ začíná vyprávění ředitel firmy Zdeněk Čermák hned poté, co jsme vystoupali do prvního patra administrativní budovy po krásném starém dřevěném schodišti, které stejně jako továrna zvenku působí letitým dojmem.

„Jsme tu vlastně velmi čerstvě, továrnu jsme převzali loni na přelomu září a října. Jsem tu jako zástupce majitele, kterým je skupina Lakum“ vysvětluje Čermák. Protože nový majitel vstupoval do závodu kvůli možným synergiím, dostalo nové vedení na starost místní továrnu pozvednout.

Massag se dlouhodobě zabýval kovovýrobou a to především ve smyslu povrchových úprav nebo výroby ze specifických materiálů. Právě proto se tam dříve dělala vnější zpětná zrcátka na Škodu Favorit – ačkoli měla plastový kryt, vnitřní mechanismus pro seřizování byl sestavou malých, často kovových součástí, které musely odolat vlhkosti. A právě výrobu ze slitin, které mají stálé vlastnosti a odolávají korozi, v Massagu umí.

Už dříve tam vyráběli různé drobné kovové zboží, od spon na opasky přes klasické kroužky na klíče, nýty a spoustu dalších. I dnes je sortiment firmy velmi bohatý. Když se v místnosti, která slouží jako jakási vzorkovna, díváme na aktuální portfolio, je to přehršel malých kovových součástek roztodivných tvarů.

„Spousta výrobních prostor nebo i strojů byla za minulých vedení rozprodána, takže továrna je dnes mnohem menší než za dob Favorita,“ popisuje ředitel Zdeněk Čermák. V současnosti má firma zhruba 190 zaměstnanců.

Sortiment sestává ze tří hlavních pilířů. Prvním je už zmíněné drobné kovové zboží. „Máme v tomto oboru takové know-how, že mnohé součástky vyrábíme i pro Čínu nebo jiné asijské trhy. Jednoduše proto, že to tam v takové kvalitě vyrobit jednoduše neumí,“ vysvětluje Čermák. Tato část firmy je podle něj nejvíce stabilizovaná, ale zároveň není schopna uživit celou továrnu.

K Massagu patří i jeden unikát. Místní kroužkovna, jak provozu na výrobu drobného kovového zboží říká, je stále vybavena i původními až 110 let starými postupovými lisy. Nádherné stroje, na kterých se vyrábí třeba nýty, už dnes samozřejmě nejsou poháněny párou ale elektřinou.

Ale vůně oleje, kovu a typický klapot strojů musí i tak oslovit snad každého milovníka techniky. I šéfa továrny. „Jsem strojař srdcem i duší,“ vysvětluje Zdeněk Čermák.

Zajímavé je, že historické postupové lisy pracují vlastně zcela automaticky, k obsluze minimum lidí. Seřizovač zvládne obsloužit třeba tři linky se šesti lisy v řadě za sebou. Stroje nejsou řízeny žádnou elektronikou, veškerá nastavení a kontrola plně závisí na obsluze.

Druhým pilířem výroby Massagu jsou povrchové úpravy. V místní galvanovně se pokovují různé výrobky, třeba i pro autoprůmysl. Například táhla, držáky či závěsy, které mají pozinkovaný nebo poniklovaný povrch. K pokovení se používá i měď.

Tato část výroby má také svůj stabilní okruh zákazníků , byť má své rezervy a potenciál k růstu. Samotné haly a areál jsou dost zanedbané a v budoucnu budou vyžadovat investice. Čermák to potvrzuje. „Tady jsme alespoň vyspravili cestu štěrkem, protože to byla v podstatě rozbitá a částečně rozbahněná plocha,“ ukazuje před jednou z hal.

Třetí částí výroby je takzvaný „handling equipment“, což jsou různé kovové klece, vozíčky a přepravníky například pro obchodní řetězce. Repasují tu třeba i klasické nákupní vozíky.

„Právě tohle je část firmy, kterou potřebujeme nejvíce pozvednout,“ vysvětluje nám Čermák. Tato oblast má podle něj velký potenciál k růstu a Massag je schopen díky své menší velikosti nabídnout firmám řešení na míru, která se velkým výrobcům v oboru příliš nevyplácí.

Na závěr nás ještě překvapí informace, že ona zrcátka na Škodu Favorit se tu stále vyrábí. „Ročně jich vyrobíme padesát až sto kusů,“ dozvídáme se od jedné ze zaměstnankyň. A na Škodu 120 se jich tu udělá prý ještě víc, asi 500 ročně.