Aféra Lidl: Rozruch je energie, kterou je třeba využít. Firmě může prospět, říká expert

PRAHA Kreativní stratég a designér Adam Hrubý se zabývá identitou značek. V rozhovoru pro Lidovky.cz okomentoval „aféru“ odstranění křížů z kostelů na produktech v Lidlu v rámci reklamního Řeckého týdne. Krok Lidlu zkritizovali ministr zemědělství Marian Jurečka nebo kardinál Dominik Duka.

„V celé debatě o tradičních hodnotách se zapomíná na tradiční hodnoty tvůrčího světa západní reklamy,“ řekl Adam Hrubý a dodává: „Všechna naše podobenství jsou sice uměle vytvořená, ale na rozdíl od ostatních to nijak neskrýváme. Takhle se přece nikdo nesměje, když se holí. Takhle se žádná opravdová mlékárna nejmenuje. Tohle není řecký kostel. Nezapomeňte, že tohle není skutečnost.“



Lidovky.cz: Lze jednání Lidlu označit z pohledu marketingového řemesla jako přešlap, náhodné nedopatření?

Nedá. Z marketingového pohledu jde o budování pozice na trhu a to ukáže až čas. Marketingový přešlap by to byl ve chvíli, kdyby takové jednání vedlo k oslabení pozice na trhu, odklonění od strategie značky, ztrátě důvěry a zisku. Úspěšné společnosti takové parametry dlouhodobě sledují a vyhodnocují. Jenže my teď takové dopady nevidíme a proto je nemůžeme hodnotit.

Lidovky.cz: Je výhodné nebo nevýhodné distribuovat do více zemí ten samý design produktu, bez ohledu na místní kultury a nálady?

Správa globálního portfolia produktů musí být efektivní, ale zároveň kulturně citlivá. Úkolem strategie značky je rozhodnout, jestli bude invazivní a do dané kultury přinese kulturu vlastní, nebo bude adaptivní a bude se tvářit jako kultura místní. Křesťané to mimochodem mnoho let zkoušeli právě prvním způsobem. Co když je Lidl ve skutečnosti Bůh, který skrze obaly jogurtů zkouší sílu jejich víry?

Lidovky.cz: Jak je možné, že zdaleka největší odezvu mají obaly „bez kříže“ u nás, kde křesťanská základna není tak silná?

Žijeme v úžasné době, kde je důležitější pravost křížů než pravost sýrů. Ptát se proč Čechům něco vadí je jako ptát se proč Francouzům chutná víno.

Lidovky.cz: Rozruch, kritika církevních představitelů a politiků může Lidlu prospět nebo uškodit?

Rozruch je divoká energie, se kterou umí dobrý taktik pracovat. Vzrušení lidé jednají zkraktovitěji a dají se jednodušeji přesvědčit k činům.

V klidném stavu lidé velmi neradi riskují, šetří síly, nedělají neuvážené věci a přirozeně se vyhýbají změně. Abyste lidi přiměl něco dělat: volit, nakupovat, bojovat, musíte jim dodat extra energii. Vzrušení můžete buď sám stvořit, nebo můžete využít vzrušení už existujícího a využít jej pro své účely. Jakmile přemostíte racionální uvažování, máte v rukou tlačítka na ovládání lidí. Zkratky lidského myšlení jsou dobře známé a v marketingu využívané.

Když se vzruší společnost, často to vypadá jako spontánní jev, jehož hybnost je nezvladatelná a nepředvídatelná. S dostatkem kompetencí však můžete události točit tam, kam potřebujete. Případně se sentiment využít ke svým účelům, vyžaduje to však jistý um.

Lidovky.cz: Kladete důraz na odlišení se, „vystoupení z davu“, naopak Lidl na kritiku zareagoval slovy „chceme si udržet náboženskou neutralitu“, jde o výhodnou, nebo spíše důmyslnou strategii?

Úspěšná strategie produkuje výrazná jednání a jevy, na které máte potřebu si „dělat názor“ nebo ho nedejbože vyjadřovat. Tak vytvoříte téma a zaplníte prostor veřejné debaty.

Na vzniklé téma se ale názory pokaždé liší. Proč by měl Lidl potřebu dělit společnost? Neřekne si část zákazníků, že Lidl haní křesťanské tradice a přestanou v něm nakupovat?

Spousta značek je kontroverzních záměrně: za cenu ztráty přízně jedné skupiny o mnoho více posilují loajalitu druhé. Jestli je to pro LIDL tato poziční strategie výhodná nebo ne opravdu nevím, já tam kupuji nakládané okurky Freshona a klobásy Pikok, a pokaždé mě to rozesměje.

Lidovky.cz: Lze Lidl za svoji strategii dnes v „nábožensky křehké atmosféře“ vlastně kritizovat?

Lidl, stejně jako jakékoli jiné výrobce a distributory produktů, bychom měli kritizovat v každé době stejně, jako bychom měli kritizovat média za vytváření obrazu nábožensky křehké atmosféry.

Lidovky.cz: Proč bychom měli jakékoli jiné výrobce a distributory kritizovat v každé době?

Lidl stejně jako Lidové noviny významně utvářejí naši kulturu a ovlivňují naše životy. Pokud k nim nebudeme kritičtí, staneme se pouze mlčícími spotřebiteli.