Rusko zmírnilo zákaz dovozu kuřecího masa z Česka. Musí být ale speciálně ošetřené

„Pro nás je to určitě pozitivní zpráva, protože každý den zpoždění dodávek hraje roli, a my tak nyní můžeme na tento pro nás důležitý trh naše paštiky a kojenecké výživy opět vyvážet. Uvidíme, jaké ekonomické ztráty nám přinese to, že se kvůli zákazu zpozdily dodávky našich potravin do Ruska, nyní o tom jednáme s našimi odběrateli,“ řekl mluvčí Hamé Petr Kopáček.



Omezení dovozu drůbeže nebo masa, které nebylo tepelně zpracované, zavedla ze šesti postižených krajů Česka Ukrajina. Na seznamu zemí, které zakázaly dovoz masa z regionů s chřipkou, jsou také Mexiko, Hongkong, Srbsko nebo Bělorusko.

V Česku je 29 ohnisek nemoci. Nejnovější výskyt ptačí chřipky byl zaznamenán v obci Ochoz v Pardubickém kraji.

Kvůli ptačí chřipce bylo usmrceno od začátku roku v Česku více než 58 000 ptáků, nemoc byla prokázána u 50 volně žijících ptáků z 12 krajů. Zejména šlo o labutě, ale také o kachny, husy nebo volavky.

Zatím nebyl zaznamenán přenos viru na člověka. Ptačí chřipka se v Česku objevila na začátku letošního roku zhruba po deseti letech.