Rychlodráha na letiště: tvář zbrusu nových zastávek se začne rodit příští rok

PRAHA Řadu let staré vizualizace přestanou platit. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) vypíše architektonickou soutěž na podobu nových stanic, které vzniknou při modernizaci železniční trati z Prahy do Kladna s odbočkou na ruzyňské letiště. Lidově se této trati přezdívá rychlodráha.

Zadání soutěže by mělo být hotové do konce roku. Architekti se budou moci do soutěže se svými návrhy přihlásit pravděpodobně v příštím roce.



„Soutěž se v současné době připravuje. Čas na přípravu předpokládáme do konce roku, a to i s ohledem na to, že se jedná o proces, s nímž nemá SŽDC velké zkušenosti,“ uvedla mluvčí organizace Kateřina Šubová a doplnila, že samotné trvání soutěže odhadují na tři čtvrtě roku.



„Předpokládáme, že jasnější podoba zadání bude známá někdy ke konci listopadu,“ dodala mluvčí s tím, že v tuto chvíli nebude podrobnosti soutěže blíže komentovat.

Na území Prahy má v návaznosti na stavbu přibýt několik nových stanic a zastávek, další projdou výraznou proměnou. Nově má vlak stavět u Výstaviště, v rámci odbočky na letiště vzniknou stanice Praha-Liboc, Praha-Dlouhá Míle a Praha-Letiště Václava Havla. Stanice na Veleslavíně bude zahloubena a zastávka Praha-Ruzyně se přesune.

Důvodem vyhlášení soutěže je podle Šubové snaha o co nejkvalitnější návrh stanic a zastávek a také požadavky města a městských částí. Podoba stanic veřejné dopravy se v poslední době stala v Praze tématem v souvislosti s připravovanou trasou metra D.



Část odborníků kritizovala vedení města za navrženou podobu nových zastávek z dílny firmy Metroprojekt a požadovala vypsání otevřené soutěže. Vznikla i petice, kterou podepsaly tisíce lidí. Město nakonec schválilo vypsání soutěže pro stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru, u stanic v úseku Pankrác-Písnice to podle vedení magistrátu nešlo, protože Praha už v té době měla zažádáno o stavební povolení.

O modernizaci trati do Kladna a vybudování železničního spojení na letiště v Ruzyni se mluví od 90. let. Kromě modernizace trati z Masarykova nádraží se dříve uvažovalo i o možnosti vést vlaky z letiště přes takzvaný Pražský Semmering, tedy železnicí mezi Smíchovem a Řepy.



Nakonec se bude za odhadovanou cenu 31 miliard korun stavět varianta, která kromě napojení letiště řeší i lepší dopravní obslužnost Kladenska. Záměr počítá s vybudováním dvou jednokolejových tunelů pod Střešovicemi.