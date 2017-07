Samsung dosáhl rekordního zisku. Zejména díky paměťovým čipům

Samsung je největším výrobcem paměťových čipů na světě. Firma má vedoucí postavení také na trzích s chytrými mobilními telefony a televizory, píše agentura DPA. Čtvrtletní tržby společnosti podle předběžných údajů vzrostly o 18 procent na 60 bilionů wonů.



Předběžné výsledky Samsungu tak překonaly očekávání analytiků. Ti podle průzkumu agentury Reuters počítali v průměru s provozním ziskem 13,1 bilionu wonů při tržbách 59 bilionů wonů. Kompletní hospodářské výsledky zveřejní firma v průběhu července.

Podle analytiků hospodářské výsledky Samsungu naznačují, že firma se již zotavila z problémů kolem chytrého telefonu Galaxy Note 7, jehož výrobu a prodej byla v loňském roce nucena zastavit kvůli případům vznícení baterií.

Samsung tento týden oznámil, že hodlá během příštích čtyř let investovat v Jižní Koreji nejméně 21,4 bilionu wonů (zhruba 425 miliard Kč), a to zejména do továren na výrobu paměťových čipů. Investiční plán by podle firmy mohl vést k vytvoření až 440 tisíc pracovních míst.