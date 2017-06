Když se spolupráce s celebritami zvrtne. Sázka firem na hvězdy se nemusí vyplatit

Chceme si pořídit tenisky, protože je vlastní i známá modelka, nebo nám je hvězda modelingu jen podprahově prodala? Reklama, založená na odvěké touze lidí napodobovat své idoly, je v­ současnosti díky sociálním sítím na vrcholu popularity. A to i díky přešlapům, kterých se najaté osobnosti za škodolibé pozornosti široké internetové veřejnosti dopouštějí v přímém přenosu.



„Tady máme krásnou Kim Kardashian, která propaguje pilulky proti ranní nevolnosti během těhotenství,“ říká Jai Kotecha, specialista společnosti Ogilvy na sociální sítě, a ukazuje na perfektně souměrnou tvář bulvární hvězdy s bílou tubou Diclegis. „Píše, jak výrobek zbožňuje. Problémem však je, že tabletky nejsou otestované FDA (Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv). Mohou být tedy nebezpečné. Kardashianová jednoduše není kvalifikovaná na to, aby produkt doporučovala,“ uzavírá případ nezdařilé spolupráce Kotecha.

„Koukněme se na profil influencera Scotta Disicka, který zveřejňuje mnoho příspěvků o fitness a životním stylu. Zde doporučuje proteinový koktejl. Je však jasné, že jen okopíroval text, který mu značka poslala.“ Influencer pózuje na fotografii s produktem značky, k­ němuž však nemá žádný osobní vztah. „Jdeme na to. Ve čtyři hodiny odpoledne napiš toto: Díky proteinovému shaku @booteauk držím krok s letním tréninkovým plánem,“ napsala televizní hvězda, kterou na Instagramu sleduje téměř 20 milionů uživatelů.

In which Scott Disick copied and pasted the email from the skinny tea marketing team onto his Instagram caption pic.twitter.com/ocVdxi4jaZ