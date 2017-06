Seat představil malé SUV Arona. Naznačuje, jak bude vypadat budoucí Škoda

Po prémiovém audi Q2 teď svého zástupce této kategorie představuje další zástupce koncernu VW: španělský Seat. Model Arona bude na trhu konkurovat i dalším žhavým novinkám, jako třeba dvojici Hyundai Kona a Kia Stonic. Rodina malých SUV se bude rozrůstat i v německém koncernu. Volkswagen plánuje model odvozený od právě představené nové generace typu Polo a malý crossover nebude chybět ani v nabídce značky Škoda.

Ta plánuje malé SUV na rok 2019, v podstatě tehdy nahradí Fabii kombi. Tak, jako teď Arona nahrazuje kombíkovou verzi Ibizy, ta se v nové generaci neobjeví. Na malých SUV jsou totiž automobilky schopny vydělat více peněz. A v případě modelů koncernu přitom tyto vozy nabídnou zákazníkům podobnou praktičnost jako malá kombi. Arona to dokazuje zavazadlovým prostorem s objemem 400 litrů – to je jen o 30 litrů méně, než kolik měla minulá Ibiza Combi. Auto přitom bude o deset centimetrů vyšší než aktuální Ibiza, umožní tak pohodlnější nastupování a je prostornější.

Seat se například chlubí tím, že větší výška přinesla vpředu sedáky položené o 52 milimetrů výše než v Ibize, vzadu sedí cestující o 62 mm výš. Nad hlavou je přitom o 37 a o 33 milimetrů víc místa, než v malém Seatu. V praxi to znamená, že Arona je opravdu viditelně a pocitově prostornější, než Ibiza – a to prosím ta rozhodně z prostorového hlediska nestrádá. Naopak, Ibiza patří k největším a nejprostornějším autům své třídy a člověk v ní má pocit jako v o třídu větším voze.

Arona nepůsobí o mnoho větší, ale rozdíl je znát, vnitřní prostor tak lze zcela bez problémů srovnávat s kompaktními hatchbacky, jako je třeba Seat Leon. Oproti Leonu bude přitom Arona kratší, na délku měří 4 138 mm. Na druhou stranu nižší třída vozu se projevuje v trochu obyčejnějších použitých materiálech.

Škoda se bude inspirovat

Ačkoli budoucí malé SUV české Škody bude nejspíš vypadat trochu jinak a ještě se více zaměří na vnitřní prostor, Arona dává silnou představu o tom, jaká nová škodovka bude. Stejně tomu tak je v případě modelů Ateca a Karoq – i tato auta jsou dvojčaty a byť mají zcela rozdílné karoserie, proporce i technika jsou v podstatě shodné. Přesto ale charakterově obě auta působí odlišně a Karoq očividně hraje mnohem víc na praktickou notu.

Tak tomu bude nejspíš i u chytaného malého SUV Škoda. Dá se předpokládat, že to bude delší než Arona – délka by mohla dosáhnout až hodnoty 4,2 metru, což je velikost původní Škody Yeti nebo třeba téměř délka Škody Fabia Combi. Právě tu by malé SUV mělo nahradit – v rámci popularity segmentu crossoverů se jeví tento krok jako logický. Škoda by měla přistoupit k této kategorii kreativně, očekáváme, že by mohla použít řadu nápadů z Yetiho.

Můžeme očekávat, že rozdíly mezi Aronou a budoucím SUV Škoda budou trochu větší, než u Atecy a Karoqu. Seat totiž u malého modelu očividně hraje na hodně dynamickou a emocionální notu, Škoda nejspíš tak odvážná nebude. To ale neznamená, že by auto třeba nemohlo dostat dvoubarevné lakování, které Seat nabídne pro Aronu – střecha a sloupky novinky mohou mít jinou barvu, než karoserie. Odlišné zbarvení A sloupku a střechy se dá objednat i na aktuální Fabii. Španělské novince dodává vzhledem k tvarům zadního sloupku jeho rozdělení ono dvoubarevné provedení velmi dynamický výraz. Firma vyzdvihuje, že lze vytvořit až 68 možných barevných kombinací.

Dobře známá technika

Co se techniky u Arony týče, auto stojí na platformě MQB A0, stejně jako nová Ibiza, Polo nebo budoucí Fabia. Pod kapotou dynamicky tvarovaného auta najdeme výhradně přeplňované motory: dvě verze tříválce 1.0 TSI, čtyřválec 1.5 TSI nebo dvě varianty čtyřválcového turbodieselu 1.6 TDI. Motory pohání výhradně přední kola, pohon všech kol není ani za příplatek. Ten zůstane výsadou prémiového Audi Q2. Z nabídky také vypadne základní atmosférický nepřeplňovaný agregát – i to je důvod, proč automobilky na SUV vydělávají více, nabízí je rovnou s lepší motorizací.

Výkon Arony tak začíná na 95 koních, silnější tříválec má 115 koní a čtyřválec disponuje 150 koňmi a funkcí vypínání válců. Motory TDI budou mít výkon 95 a 115 koní. Později nabídku rozšíří i motor 1.0 TSI ve verzi s pohonem na CNG, jeho výkon bude 90 koní. Uživatelé si budou moci některé agregáty pořídit s automatickou převodovkou DSG. Základem bude pětistupňový manuál a silnější motory dostanou šestistupňovou převodovku.

Arona také dostane moderní asistenční systémy, které známe i z dalších koncernových vozů. Chybět tedy nebudou různé systémy varování před kolizí (sledování mrtvého úhlu, prevence kolize s chodci, cross-traffic alert při vyparkovávání), k dispozici bude pokročilý adaptivní tempomat s funkcí stop and go (pro automatickou převodovku). Chybět nesmí velký dotykový displej, ten může mít velikost až osm palců. Objednat se dá bezdrátové dobíjení mobilního telefonu a podpora funkcí pro propojení palubního systému s telefonem – MirrorLink, Android Auto nebo Apple Car Play.

Seat Aronu nabídne ve čtyřech výbavových stupních, ve kterých prodává i své ostatní modely: Reference, Style, FR a Xcellence. Cen automobilka zatím nezveřejnila, ale dá se předpokládat, že příplatek oproti Ibize bude tentokrát mnohem tučnější, než u malých kombi. Ibiza 1.0 TSI s výkonem 95 koní a základním stupněm výbavy Reference stojí 316 900 korun. Tipujeme, že příplatek za SUV bude nejméně 50 000 korun.

Velké investice

Díky vyšším cenám a zároveň vyšším maržím by Arona měla Seatu pomoci rychleji splatit aktuální investice automobilky do velké modelové ofenzívy. Jen vývoj modelů Ibiza a Arona přišel na 900 milionů eur a celkem firma plánuje na výzkum a vývoj v letech 2015 – 2019 vydat 3,3 miliardy eur.

Investice se podle všeho vyplácí. Už vloni se dostal Seat po dlouhé době do černých čísel a letošní růst dává důvod k dalšímu optimismu. Značka letos od ledna do května prodala 201 300 vozů, což představuje meziroční nárůst o 13,9 procenta. Příjmy značky za první čtvrtletí činily 2,487 miliardy eur a provozní zisk stoupl meziročně o 4,1 % na 56 milionů eur.