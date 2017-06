Sebejistý Pan mikroskop zatím investory vyhazuje. Češi patří ke světové špičce

To ale Tescanu a Klímovi nestačí, mají ještě velkolepější plány. „Mám od představenstva za úkol dosáhnout v roce 2021 tržeb ve výši pěti miliard korun, podle současného kurzu něco kolem 214 milionů dolarů. A pevně věřím, že to dokážu,“ tvrdí Klíma.

Jeho sebevědomí pramení iz toho, že odvětví, v němž Tescan působí, velmi rychle roste. Jak Klíma říká, třeba společnost Shimatsu, patřící v elektronové mikroskopii rovněž ke světové špičce, měla ještě v roce 2015 tržby ve výši 1,9 miliardy eur. Loni už to byly necelé tři miliardy a za tři roky má společnost v plánu utržit deset miliard eur.

Takového razantního růstu se samozřejmě nedá dosáhnout přirozenou cestou. Velké firmy rostou, protože polykají jiné velké firmy. Rovněž Tescan musí proto odolávat mnoha nabídkám na převzetí.

„Jeden čas jsem vyhazoval dva investory týdně. V současnosti je velký zájem z Číny, která vyhlásila cosi jako plán dohnání a předehnání světa v polovodičové technice. Na první etapu tohoto plánu mají Číňané vyhrazeno 130 miliard dolarů. Takže nás samozřejmě buď chtějí koupit, nebo s námi založit společný podnik,“ říká Klíma.

Jak tvrdí, jednou budou asi muset majitelé Tescanu přece jen umožnit dalším investorům vstup do společnosti. Když se totiž bude firma rozvíjet podle jejich představ, někdy v budoucnu bude muset vstoupit na akciový trh.

„Zatím to ale není v plánu, na pražskou burzu podle mě nemá moc smysl vstupovat, a abychom šli někam do Londýna, na to jsme zase moc malí,“ vysvětluje Jaroslav Klíma.

