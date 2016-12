Sedm nových hříchů: Utrácíme za luxus, i když na to nemáme

Jenže fenoménem dnešní doby je cosi zvráceného: mnoho lidí po luxusu nejenže touží, ale ve skutečnosti si jej dopřává, aniž by na něj měli prostředky. Jen pro představu: podle údajů Bain & Company utratili lidé v roce 2015 za luxusní zboží (bez nemovitostí a automobilů) celosvětově celkem 253 miliard eur.

Hranice se posouvají

A hranice se posouvají. Takový Rolls-Royce Dawn - komfortem i schopností přitahovat pohledy musí imponovat snad každému, kdo do něj usedne. Je to esence luxusu, automobil, u něhož je ihned jasné, že jen tak někdo si jej dovolit nemůže. Lidé, kteří si rolls-royce pořizují, disponují mnohonásobně vyšším majetkem, než je jeho cena.



Jenže již o něco níže, u trochu běžnějších aut, už tomu tak být nemusí. Jistě, lidé bohatnou a rozšíření nabídky některých značek znamená, že jejich vozy jsou dostupnější než v minulosti. Přesto je v některých případech růst takzvaných prémiových značek až překvapivý; například BMW, Audi nebo Mercedes prodají i v Česku víc vozů než třeba „obyčejné“ automobilky jako Toyota, Citroën, Fiat, Nissan, Mazda a další. Logika společnosti, která je bohatší, a může si tudíž dovolit i luxusnější auta, ale pokulhává. Podle údajů z autobazarů se totiž zvedá i cena ojetých automobilů pořízených na úvěr. Co to znamená? Že si lidé pořizují dražší auta, i když na to tak úplně nemají.

A že za takové vozy často utratí své poslední peníze. Pořídit si prémiovou značku se stává důležitějším než investice do vlastního bydlení nebo spoření na horší časy.



Není pak divu, že podle průzkumu společnosti Median si dokonce 40 procent českých domácností nemůže dovolit uhradit nečekaný výdaj ve výši do deseti tisíc korun. Automobily jsou jen jedním z příkladů. Přehnaným luxusem se dnes může stát i ona investice do bydlení: úrokové sazby hypoték jsou lákavě nízko, jenže ceny nemovitostí i vzhledem k dostupnosti půjček letí vzhůru.

Luxus může být i hypotéka

Málokdo si přitom uvědomuje, že až hypotéky zdraží, může se pro mnohé jejich splácení stát v mžiku neřešitelným problémem. Přijít o střechu nad hlavou a v podstatě veškeré úspory za několik let? To už je opravdu veliký luxus.

V úvahách o zbytečném luxusu můžeme zůstat mnohem více při zemi. Stačí se podívat na vánoční nákupní horečku: Exekutorská komora varuje, že na výdaje spojené s Vánoci si letos půjčí 1,2 milionu Čechů, 27 procent z nich přitom již v minulosti čelilo nebo čelí exekuci. V takovém případě jsou dárky jedním z nejhloupějších důvodů k zadlužení vůbec. V předvánočním čase se tak hodí připomenout opravdový smysl Vánoc a vyhradit si čas pro své blízké. Právě ten se totiž dnes stává opravdovým luxusem.