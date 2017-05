Šéf ČTÚ Novák: Úspěšní operátoři nepotřebují kličky

Proč je současná novela zákona o elektronických komunikacích tak významná?

Současná novela obsahuje dvě části – část upravující pravidla pro přechod na DVB-T2, pokud to velmi zjednoduším, obdoba toho, co už tu jednou bylo při přechodu z analogového na digitální vysílání. Druhou částí je návrat k evropskému standardu v oblasti regulace jednostranných změn smluv operátorem a zkrácení nesmyslně dlouhých lhůt při změně operátora. A právě tohle by mohlo zlepšit postavení fyzických osob při jednání s operátory.



Nevadí Vám, že se zákon stal předmětem předvolebního boje? Nemůže mu to být na škodu?

Nevadí, naopak je správné, že se poslanci starají o to, co trápí jejich voliče, to je přece v demokracii přirozené. A voliče trápí neustálé jednostranné změny smluv i dlouhé lhůty při změně operátora a nakonec i vysoké ceny. Novela pomůže k rozhýbání konkurenčního prostředí.

Podle odpůrců novely patří pokuty z obratu do soutěžního práva a v zemích, kde již nyní pokuty z obratu v telekomunikacích existují, se týkají právě jen soutěže a nikoliv spotřebitele.

Tento argument je lichý. Doba se mění, pokuty z obratu se už netýkají jen soutěžního práva, ale obsahuje je i obecné nařízení k ochraně osobních údajů, které se týká fakticky všech. Co je ale podstatné – když se podíváte na poslední rozhodovací praxi úřadu – můžeme bohužel říci, že zákon o elektronických komunikací už nesplňuje požadavek směrnice, která říká, že sankce mají být vhodné, účinné, přiměřené a odrazující. A právě pokud my potrestáme jednoho operátora například za nesplnění informační povinnosti a za rok ten samý operátor opět tuto povinnost nesplní, je jasné, že současné sankce v zákoně nejsou odrazující.

Co říkáte na jeden z posledních argumentů operátorů, že pokuty z obratu se spotřebitelských problémů stejně nedotknou, protože ty řeší zákon o ochraně spotřebitele?

Ano, sankce se týkají zákona o elektronických komunikacích, ale i ten obsahuje část ochrany spotřebitele. A věřím, že v novém volebním období Ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor zákona na ochranu spotřebitele v rámci novely upraví sankce i v tomto zákoně.

Z debat okolo novely vzešla i obava, že zákon zastaví inovace a zakonzervuje trh. Že se firmy budou bát svoje produkty vlepšovat, aby jim i při pozitivních změnách neodcházeli zákazníci, případně aby se nedostali do střetu se zákonem?

Pokud operátoři chtějí smlouvy neustále měnit, nemusejí je uzavírat na dobu určitou, až na dva roky. To je přece úplně nesmyslný argument - na jednu stranu si chtějí zákazníka připoutat na dlouhou dobu, na straně druhé si ale pořád chtějí uchovat možnost tento závazek měnit, a pokud možno bez rizika, že zákazník odejde. To prostě nejde. Jednostranné změny smluvních podmínek inovacemi rozhodně nejsou. Inovace není, když zákazníkům operátor bez jejich souhlasu aktivuje nový tarif. Inovací opravdu není ani autodokup dat. Když se podíváte do zahraničí, úspěšní operátoři, kteří se pyšní největší zákaznickou spokojeností, jsou ti, kteří nemají potřebu zákazníky vázat a vymýšlet různé tarifní kličky. Snad na to přijdou i u nás.

Asociace provozovatelů mobilních sítí před pár dny přišla s oznámením, že by prospotřebitelská opatření obsažená v novele zákona zavedli sami formou samoregulace, bez ohledu na osud novely. Jak se na to dívá ČTÚ?

Po třech letech, kdy se s námi operátoři byli ochotni bez problémů soudit o totéž, co nyní navrhují, mne tento nápad překvapil. Stále ale platí, že co je v zákoně, je základ, povinná úroveň ochrany spotřebitele a platí pro všechny podnikatele v telekomunikační branži. Asociace, která navrhla, že její členové se budou chovat ke spotřebitelům lépe, sdružuje čtyři z více jak 2000 společností, které podnikají na českém trhu. Sice ty největší, ale stále jen čtyři. Navíc není vhodné, aby tím, kdo hodnotí, zda je služba ve prospěch nebo v neprospěch spotřebitele, byl operátor - to si musí vyhodnotit zákazník sám a operátor mu vždy musí dát možnost od smlouvy odstoupit. Pokud chtějí jít operátoři ale nad rámec novely, pak samozřejmě mohou - zajímavé například je, jak nyní britský Ofcom přistupuje k přenosu čísel, kdy navrhuje změnit operátora jen pomocí SMS. To by českému trhu také pomohlo a jistě se tím budeme inspirovat.

Nejhlasitěji jsou v současnosti ale slyšet satelitní operátoři, kterým vadí přechod na DVB-T2. Co by se stalo, kdyby k němu na začátku roku 2021 nedošlo?

K přechodu musí dojít. Pokud by k němu nedošlo, digitální pozemní vysílání bude výrazně omezené, což by bylo sociálně neúnosné. Proto je zájmem státu, aby přechod proběhl řízeně.

Nezpůsobilo by odložení mimo jiné to, čím kritici druhé vlny digitalizace argumentují proti novele, a sice že by diváci neměli dostatek času na obměnu přijímačů?

Jeden z prvků, na kterých je přechod postaven je přirozená obměna televizorů v průběhu souběžného vysílání. Už v momentu, kdy Česká republika řekla, že se uskuteční přechod na DVB-T2/HEVC 265, byl to první signál pro výrobce televizorů a prodejce, aby primárně tyto přístroje dováželi na náš trh. Když se podíváte na stránky českých obchodů, už mají těchto přijímačů v nabídce stovky. Jakékoliv změny, které se nyní snaží odpůrci digitalizace prosadit by vytáhly další a další peníze z našich kapes.

Odpůrci obou částí zákona varují před jednou věcí, a sice že zákon dá ČTÚ neomezné možnosti a úřad bude nekontrolovatelný. Ať už co se týká udělování pokut z obratu, kdy můžete lehce někoho zlikvidovat, nebo co se týká finančních náhrad současným provozovatelům pozemního televizního vysílání, kterým „zadotujete“ byznys. Je to opravdu tak?

Kdo tohle říká, lže. ČTÚ dohlíží na trh a musí se řídit zákony a principy správního trestání. Kdo to zpochybňuje, ten se bojí nezávislého regulátora.