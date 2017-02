Šéf největší polostátní firmy Beneš poprvé otevřel možnost rozdělení ČEZ

„Buď najdeme kompromis a ­budeme plnit všechny cíle optimálně, anebo prostě akcionáři dojdou k ­tomu, že je lepší jít cestou, kde by se firma například rozdělila,“ řekl LN generální ředitel a ­předseda představenstva ČEZ Beneš s ­tím, že žádné variantě nestraní.



Jak přesně by se mohla firma rozdělit, však nenaznačil. „Opravdu nechci předbíhat. To není rozhodnuté,“ zdůraznil Beneš.

Jak zaplatit jádro

Debata o způsobu řízení společnosti přichází v době, kdy české úřady a ČEZ vyjednávají s uchazeči o stavbu jaderných bloků. S ­jadernými zdroji sice počítá státní energetická koncepce, ovšem dosud politici a ČEZ nenalezli způsob, jak zakázku za odhadovaných 120 miliard financovat. Beneš vidí možnou inspiraci v zahraničí.

„Je tu cesta, kterou jdou německé firmy jako RWE či EON – aby byly schopny tyto cíle plnit, firmu prostě rozdělí. Jedna část je stoprocentně státní a tam politici nemusí přihlížet k minoritním akcionářům a mohou vést rozhodnutí jiného typu, například o výstavbě jaderné elektrárny. A­ v jiné části se rozvíjí nová energetika. Tam ten stát třeba nemá sedmdesát procent, ale má například o něco menší majoritu,“ vysvětluje Beneš.

Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš

Mládek: Skvělý nápad

Ministrovi průmyslu Janu Mládkovi (ČSSD), který má rozvoj energetiky na starosti, se varianta rozdělení ČEZ zamlouvá. „Výborná myšlenka. Vždy jsem byl pro, ale je to obtížné,“ sdělil LN Mládek.

Lidovecký vicepremiér Pavel Bělobrádek je v hodnocení opatrnější. „Na seriózní odpověď potřebuji více informací a analýzu. Tu nemám,“ sdělil Bělobrádek.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) na otázku LN, jaký má názor na případné dělení ČEZ, v ­němž má stát 70 procentní podíl, neodpověděl. Právě Babiš si přitom opakovaně stěžoval, že stát, byť je většinovým vlastníkem, nemá v podstatných otázkách hlavní slovo.

Podle Babiše má nové jaderné bloky financovat ČEZ. To ale firma nemůže, protože by riziko investice nesli i minoritní akcionáři. „Potom je to samozřejmě na zamyšlení, proč si vlastně stát hraje na nějakou energetickou koncepci a proč tam máme zmocněnce (pro jadernou energetiku Jána Štullera – pozn. red.), když nám šéf ČEZ tvrdí, že do toho nemáme co říct, když mluví o minoritních akcionářích,“ stěžoval si v ­lednu Babiš LN po jednání výboru vlády pro jadernou energetiku.

Podle ministrova náměstka Ondřeje Landy ovšem není debata o ­dělení ČEZ žádnou horkou novinkou. „Je to varianta, která už zazněla a kterou jsme a priori neodmítli. Samozřejmě ale bude potřeba zvážit všechny aspekty a potom se nějakou cestou vydat,“ říká Landa.

Německá inspirace

Zmiňovaný německý E.ON se před rokem rozdělil kvůli ekologickým cílům země. Vyčlenil konvenční zdroje do nově vzniklé společnosti, která vzápětí vstoupila na burzu.

„Rozdělení ČEZ by realizovatelné určitě bylo. A to tak, aby ta část, která by měla stavět jadernou elektrárnu, byla stoprocentně vlastněna státem nebo někým, kdo se na tom chce účastnit. A ty zbylé části by zůstaly, jak jsou,“ říká analytik České spořitelny Petr Bártek.

Dělení společnosti E.ON trvalo zhruba rok a půl. Nejbližší datum, které může výrazně ovlivnit budoucnost tuzemského energetického gigantu, ale budou podzimní volby do sněmovny. „Tahle debata s politiky je ještě úplně v zárodku a není vůbec jasné, jak dopadne,“ připomíná Beneš.