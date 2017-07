Sehnat v Praze letní brigádu? Stačí se zeptat a působit příjemně

Václavské náměstí je v pátečním dopoledni plné turistů. Obchod se sportovním vybavením A3 rozhodně nepraská ve švech. „Nemáte volné místo pro brigádníka na léto,“ ptá se redaktorka serveru Lidovky.cz. Přichází zástupkyně vedoucí obchodu: „To není problém,“ říká. Pracovních sil mají v prodejně nedostatek a neustále zaučují nové brigádníky, hlavně v době letních dovolených. Stačí poslat životopis na e-mail firmy a šance na práci je velmi vysoká.



Stejná scéna se opakuje ve smíchovské kavárně Corte di Angelo. Jakmile barman slyší dotaz ohledně brigády, řekne sice, že u nich mají plno, hbitě ale navrhuje, aby se redaktorka zašla zeptat do sousední pivnice, tam prý někoho hledají.

Nezaměstnanost klesá Nejvíce volných míst se nabízí v oblasti gastronomie a hotelnictví, často se hledají číšníci, recepční a stavební dělníci, chybí také zedníci a uklízečky. V současnosti je v České Republice nejmenší nezaměstnanost za posledních 9 let, práci nemá méně než 310 tisíc lidí.

Nedostatkem pracovníků trpí v současné době mnoho pražských podniků. Na ceduli hlásající „Přijmeme brigádníka“ lze narazit doslova na každém rohu. „Zaměstnanci chybí hlavně v obchodech na okraji Prahy, tam lidé příliš pracovat nechtějí. Brigádníky si tam často půjčují z jiných poboček,“ tvrdí Markéta Pilíková, vedoucí prodejny v butiku Promod na Smíchově. „Navíc je třeba kompenzovat letní dovolené. Zaměstnance si teď všichni hýčkají, a tak si nemohou dovolit riskovat, že o ně přijdou, když jim dovolenou nedají,“ dodává.

Požadavky na potenciální pracovníky přitom nebývají vysoké. Těmi nejčastějšími je příjemné vystupování a časová flexibilita, předchozí zkušenosti v oboru nejsou třeba téměř nikde. Přílišné nároky nekladou firmy ani na jazykovou vybavenost brigádníků – v centru Prahy obvykle stačí základy angličtiny, jinde se objedou i bez ní. „U nás na Smíchově jazyky nepotřebujeme, se zákazníkem se kdyžtak můžete domlouvat rukama nohama,“ směje se vedoucí prodejny v butiku Desigual Michaela Ranglová. Desigual se navíc svým zaměstnancům dokáže přizpůsobit. Záleží jen na domluvě, které dny a na jakých pobočkách budou pracovat.

Servírka - ilustrační foto.

I přes nedostatek pracovních sil musí ale všechny firmy fungovat na plný provoz. Řešení? Někde dostávají zaměstnanci směny navíc, jinde například obsluhují ti, kteří obvykle sedí v kanceláři. „Přemlouváme brigádníky, aby si brali více směn, ale nutit je do toho nemůžeme. Někdy tu tím pádem musí zaskakovat lidé z jiných poboček nebo vyšších pozic,“ říká Tereza Anderlíková, která plánuje směny v multikině Cinema City v OC Nový Smíchov.

Ovšem ani ve chvíli, kdy podnik brigádníka sežene, ještě nemá zdaleka vyhráno. Mnozí z těch, kteří na nabídku práce kývnou, nakonec nedorazí a často se ani neomluví. „U starších lidí, kteří shánějí stálý pracovní poměr, je to standard. Valná většina z nich nakonec nepřijde a ani nezavolá,“ přiznává Tomáš Mucha, provozní v Pizzerii Corleone na Andělu. Jiní zaměstnanci se zase ukážou jako neschopní nebo po čase zjistí, že jim práce nevyhovuje. „Práce u nás je náročná. Brigádníci často odcházejí, protože to tu nezvládají,“ vysvětluje Radek Žalák z Café U Svatého Václava na Václavském náměstí. Mladí lidé si tam mohou přivydělat jako číšníci, funguje zde ale i pozice „figuranta“, který oblečen do dobového brnění baví hosty. V extrémních případech se dokonce stává, že nově najatí brigádníci kradou peníze nebo například alkohol. Zkušenosti s tím mají třeba v restauraci Da Capo v centru Prahy.

Velký zájem o zaměstnance zaznamenaly i personální agentury, které letos evidují o čtvrtinu více nabídek brigád než vloni. Podle serveru ČT24 zaměstnavatelé za práci přes léto průměrně nabídnou mzdu okolo sto korun na hodinu. Výše platu se liší podle regionu a oboru, ve kterém uchazeč brigádu hledá. Nejméně si brigádníci vydělají na Ústecku, kde se plat pohybuje zhruba ve výši 70 korun. Lépe jsou na tom na jihu Čech a Vysočině, kde za hodinu dostanou až o šedesát korun více.