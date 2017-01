Šejkové žádají obří investice do těžby ropy. Hrozí prudký nárůst cen, varují svět

Jaký bude vývoj na trhu s ropou? | foto: Richard Cortés, Česká pozice

DAVOS K uspokojení rostoucí poptávky po ropě bude ve světě během příštích 25 let zapotřebí investovat do nových těžebních kapacit 25 bilionů dolarů, což je v přepočtu přes 630 bilionů korun. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to v úterý řekl šéf saúdskoarabské státní ropné společnosti Aramco Amín Násir.

Upozornil také, že nedostatek investic by mohl způsobit prudký nárůst cen ropy a ovlivnit světovou ekonomiku.

Násir také předpověděl, že energie z obnovitelných zdrojů bude nadále zvyšovat svůj podíl na trhu, ještě dlouhou dobu však nedosáhne dominantního postavení. „Potrvá ještě desítky let, než nahradí ropu,“ prohlásil. Davos obsadí ekonomické elity. Dorazí Si Ťin-pching, Klaus má ‚absolutní veto‘ Saúdská Arábie podle něj disponuje kapacitami pro těžbu ropy v objemu 12,5 milionu barelů denně a pokračuje v jejich rozšiřování. Navíc plánuje do roku 2023 investovat až 50 miliard dolarů do obnovitelných zdrojů energie. Saúdská Arábie je největším exportérem ropy na světě. Generální ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol o víkendu vyjádřil znepokojení kvůli nedostatku investic do těžby ropy. „Pokud v letošním roce nepřijdou žádné velké investice, můžeme tady mít za několik let výrazný deficit na straně dodávek spojený se značnými dopady na trh,“ řekl. Birol již v listopadu předpověděl, že investice do těžby ropy se letos pravděpodobně opět sníží, a poprvé v historii ropného průmyslu tak zaznamenají tři roky poklesu za sebou.