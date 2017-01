Severočeské doly si sáhnou na uhlí za limity, těžit se bude 500 metrů od obce

„Přijetím usnesení vlády ze dne 19.10.2015 (prolomení limitů) se situace změnila v ploše, ze které je možné uhlí dobývat. Nová plocha nebyla součástí platného povolení hornické činnosti, a proto bylo nutné zahájit legislativní proces, který z této plochy dobývání umožní,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz žádost mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Důl Bílina je nejhlubším povrchovým lomem v zemi, Severočeské doly z něj ročně vytěží 10 milionů tun uhlí.

Důl Bílina Důl Bílina je nejhlubší povrchový důl v České republice, leží na hranicích bývalých okresů Most a Teplice. Za minulého režimu se jmenoval Velkodůl Maxim Gorkij. Obklopují ho město Bílina a v bezprostřední blízkosti obce Braňany a Mariánské Radčice. Kvůli těžbě padla v minulosti obec Libkovice.

Důl patří firmě Severočeské doly, která z něj ročně vytěží zhruba 10 milionů tun uhlí. Těžbu ročně provází odklizení zhruba 53 milionů metrů krychlových zeminy. Zásoby uhlí by měly vydržet zhruba do roku 2050.



Stávající povolení k hornické činnosti staré devět let umožňuje Severočeským dolům dobývat uhlí do roku 2030, kdy by firma současně narazila na hranici limitů. Ty představovaly bariéru, za níž rypadla nemohla. Limity stanovila vláda Petra Pitharta v roce 1991, aby po období masivní těžby za minulého režimu krajinu, životní prostředí a v okolí žijící obyvatele uchránila od další zátěže. Sobotkův kabinet však rozhodl, že hranice na Bílině padnou.

Na ministerstvu životního prostředí teď je, aby záměr Severočeských dolů dostat se k uhlí za limity prověřilo. Podle předpokladů resort na žádost firmy kývne, ale souhlasu bude s největší pravděpodobností předcházet tzv. velká EIA. A to bude běh na minimálně roční trať. „Očekáváme, že kolem toho bude velká debata. Budou se tam vyjadřovat obce, kraj, organizace a různé nevládky,“ sdělil serveru Lidovky.cz ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na Brabcově resortu je, aby spolu se souhlasným stanoviskem určil Severočeských dolům desítky či stovky dílčích opatření maximálně tlumících dopady těžby na okolí. Podklady pro rozhodnutí ministerstva tak budou zahrnovat biologický průzkum, hlukovou studii nebo studii o vlivu na krajinný ráz či lidské zdraví. „Předpokládáme dobu trvání tohoto legislativního procesu do čtvrtého čtvrtletí roku 2018,“ odhadl mluvčí firmy Kopecký.

Pět kilometrů čtverečních půdy, 150 milionů tun uhlí a 500 metrů od obce

Reálně pak budou moci rypadla hrábnout do země za limity až ve chvíli, kdy na to budou mít Severočeské doly finální povolení od obvodního pracoviště Českého báňského úřadu. „Se žádostí o povolení k hornické činnosti musí provést změnu dobývacích prostor a doložit doklad o vyřešení všech střetů zájmů, zejména souhlas obce, na jejímž katastru bude hornická činnost prováděna,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek.

Lze tak předpokládat, že povolení k těžbě do roku 2035 budou mít firma během roku 2019. Díky prolomení limitů má dceřiná společnost polostátního obra ČEZ k dobru dalších téměř 5 kilometrů čtverečních půdy, pod níž může dobývat uhlí. Do roku 2035 tak hodlají Severočeské doly vytáhnout z dolu Bílina téměř 150 milionů tun hnědého nerostu, jež by z většiny měl skončit v teplárnách. Část bude také odebírat sousední elektrárna ČEZ v Ledvicích, což tak zčásti platí už nyní.

Posunutí těžby za limity znamená, že se rypadla přiblíží k přilehlé obci Mariánské Radčice. Ale podle usnesení vlády se musí zastavit 500 metrů od obce, dál nemohou. Dnes se těží zhruba 1600 metrů od Mariánských Radčic. Ve zmíněné vzdálenosti se nachází takzvaný skrývkový řez, tedy odhrnutá nadložní vrstva, pod níž je ložisko nerostu. Půl kilometru už přitom probíhá těžba od druhé sousední obce Braňany, tam ale rypadla dál postupovat nesmí.

Starosta Mariánských Radčic rozšíření dolování bere stoicky, vzrušená atmosféra z prolomení limitů už v obci prý opadla. „Největší debaty ohledně prolomení byly, ještě než o něm vláda rozhodla. Dnes už kolem toho žádný velký humbuk není,“ sdělil serveru Lidovky.cz starosta Jaroslav Sikora. Že se mu hrana těžební jámy dostane na 500 metrů k obci, vnímá pragmaticky. „Nebude to dokonalé žít u té jámy, ale nebude to taková tragédie,“ podotkl s tím, že obyvatelé Radčic k tomu zásadní výhrady neměli a že případné problémy srovnají chystané finanční kompenzace od Severočeských dolů.