Seznam obrátil, nebude vyřazovat dezinformační weby z reklamy. Plán stoplo představenstvo

Internetová firma Seznam.cz nakonec nebude hodnotit obsah zpravodajských webů kvůli umísťování reklamy na ně ze svého programu Sklik. O nově zavedených pravidlech, které znemožňovala umístění reklamy na dezinformačních webech, představenstvo firmy nevědělo a následně je zrušilo. Vyplývá to z dnešního vyjádření společnosti.

„Představenstvo o záměru zpřísnit pravidla reklamy v oblasti zpravodajských webů nevědělo, a pokud by o ní ode mne vědělo, nepustilo by ji do realizace. Představenstvo a majitel společnosti si nepřeje, abychom se snažili určovat objektivnost a pravdivost zpravodajských webů, které jsou zařazeny do naší reklamní sítě. Proto jsme dnes z pravidel reklamy tato kritéria pro zpravodajské weby odebrali,“ uvedl výkonný ředitel Seznamu Michal Feix.



O zavedení přísnějších pravidel pro zařazení webů do reklamní sítě Sklik informovala některá média minulý týden. Aby mohly zpravodajské weby zobrazit Sklik, nesměly podle těchto pravidel mimo jiné uvádět lživé a klamavé informace, vydávat komentáře a konspirační teorie za zpravodajství nebo zveřejňovat články se smyšlenými autory. Na webu musel být také uveden jeho provozovatel.

Sklik zobrazuje na webech reklamu na různé firmy či služby. Do programu se mohou jako partneři zapojit servery splňující podmínky Seznam.cz a za zobrazení reklamy na svých webech pak dostávají od Seznam.cz provizi z výnosů z reklamy.

Seznam.cz má roční tržby přes tři miliardy korun. Významnou část tvoří právě příjmy z inzerce. Majitelem společnosti je její zakladatel Ivo Lukačovič.