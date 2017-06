Sezona oprav začíná. Čeká nás kritické místo na výjezdu z Prahy, říká šéf dálnic

Šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa se netají radostí, že se daří najít peníze na opravy klíčových tahů. „Hodně se pracuje ve všech krajích, nejvíce je to vidět právě na dálnicích,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Kde čekáte letos největší dopady prací, když nepočítáme náročnou a dlouhodobou modernizaci D1? Loni byly třeba velké problémy na plzeňské dálnici D5, kde byly v opravě tři úseky naráz.

Budeme pokračovat na zmíněné D5 i na Pražském okruhu, na D1 mezi Brnem a Vyškovem, kde dokončíme poslední chybějící úsek. I na dálnici D2 vedoucí z Brna na slovenské hranice už jsme opravovali loni.

Lidovky.cz: Co přesně se bude dít na D5 mezi Prahou a Plzní?

Tam budeme muset opravovat úsek mezi Pražským okruhem a zhruba pátým kilometrem dálnice. Intenzita dopravy je tam velmi vysoká. Loni při opravách se ukázalo, že D5 začíná být obrovsky vytížená. Získali jsme kvůli tomu i negativní zkušenosti

Lidovky.cz: O co šlo?

Problémy jsme měli u Berouna. Dřívější pravidla pro přípravu stavby umožnila dát kanalizační vpustě do jízdního pásu. To už dnes nelze. Výsledkem toho bylo, že jsme se v tom místě při rekonstrukci nemohli dostat do režimu, na který jsme při opravách zvyklí, tedy aspoň průjezd 2+1 dálničním pruhem. Pokud se místo toho jezdí v režimu 1+1 pruh, tak se to na dálnici okamžitě projeví kolonami v době dopravních špiček.

JAN KROUPA Vystudoval obor Konstrukce a dopravní stavby na ČVUT, je mu 37 let.

Rodák z Nového Města na Moravě nastoupil do ŘSD v roce 2004. Na starost měl mimo jiné modernizaci dálnice D1.

V roce 2012 se stal ředitelem Závodu Praha, generálním ředitelem ŘSD je od prosince 2014.

Lidovky.cz: Máte nástroje, kterými se dají tyto dopady aspoň zmírnit?

Kdykoliv se svádí doprava ze dvou pruhů do jednoho, tak se kolony tvoří. Snažíme se je ale co nejvíce omezovat. Zkoušíme nejen plovoucí vozidlo (upozorňuje řidiče předem na blížící se kolonu a ti tomu můžou přizpůsobit svoji rychlost – pozn. red.), ale například také umísťujeme na vozovku sadu po sobě jdoucích značek, které postupně nařizují snížení rychlosti, a zlepšují tak průjezdnost úseku. Pokud se ani tak nedá opravovaným místem plynule projet, tak aspoň sníží rychlost a omezí nebezpečí srážky s auty, která už stojí v koloně.



Lidovky.cz: Zmínil jste i opravy na vnějším okruhu kolem Prahy, který je pro dopravu v metropoli nesmírně důležitý. Co se bude dít tam?

Tam přijde na řadu oprava jednoho z nejstarších úseků od dálnice D5 směrem na Barrandovskou spojku (komunikace svádějící dopravu z Pražského okruhu k Barrandovskému mostu – pozn. red.). Máme ho rozdělený do etap. Opravovat se nebude jen povrch, ale i mimoúrovňové křižovatky. Tam už jsme v přípravách tak daleko, že pořádáme soutěže na práce, které máme v plánu na příští rok.

Lidovky.cz: Jaká je situace u očekávaného pokračování Pražského okruhu, tedy stavby 511, která propojí brněnskou a hradeckou dálnici?

Na projektu velmi intenzivně spolupracujeme se zástupci hlavního města. Snaží se nad rámec svých povinností vykoupit pozemky i kolem stavby, aby tam bylo možné vybudovat například zelené pásy, které zpříjemní okolí stavby. Stav je takový, že jsme na ministerstvo životního prostředí předali dokumentaci EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Teď nás čeká její veřejné projednání a bude záležet na resortu, jaké budou jeho následující kroky.

Lidovky.cz: Jaký je váš střízlivý odhad, kdy by se ostře sledovaná stavba mohla začít stavět?

Jsem velmi opatrný, dokud nemám stanovisko EIA. Z něj můžou vyplynout podmínky, které můžou mít vliv na stavbu jako takovou. Na druhou stranu už máme hotovu dokumentaci pro územní rozhodnutí. Ve chvíli, kdy dostaneme stanovisko EIA, můžeme velmi rychle o územní rozhodnutí požádat.



PRIORITNÍ STAVBY D3 Obchvat Českých Budějovic(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

Obchvat Českých Budějovic(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín

0310/II Hodějovice - Třebonín D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)

obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov) D48 Frýdek-Místek, obchvat

Frýdek-Místek, obchvat D35 Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)

Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov) D49 Hulín - Fryšták

Hulín - Fryšták D55 Otrokovice, obchvat JV část

Otrokovice, obchvat JV část D11 Hradec Králové - Smiřice

Hradec Králové - Smiřice D1 Říkovice - Přerov zdroj: ministerstvo dopravy



Lidovky.cz: Senát nyní vrátil s pozměňovacími návrhy poslancům rozsáhlou novelu stavebního zákona, která mimo jiné řeší sloučení schvalovacích procesů staveb do jednoho řízení či omezení vlivu zájmových skupin v rámci těchto řízení. Ministr dopravy Dan Ťok však mimo to prosazoval také změnu zákona 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V jakém je tato snaha stavu?

Novelu připravuje ministerstvo dopravy, čekáme na finální znění. Přispěli jsme svými tezemi, které mají pomoci v investorské přípravě projektů. Na druhou stranu si nemyslím, že by se tato změna nějakým zásadním způsobem dotkla devíti silničních staveb, které nyní označujeme za prioritní.

Lidovky.cz: Jak přesně má zákon docílit toho, aby se v Česku stavělo rychleji?

Problémem v rámci přípravy projektů jsou často majetkoprávní záležitosti. To znamená například výkupy pozemků, uzavírání smluv o věcných břemenech, nájemní smlouvy nebo dohledávání neznámých vlastníků. Bohužel může dojít i k tomu, že majitel umře a následují dědická řízení. Máme institut vyvlastnění, ale k němu saháme až ve fázi, kdy je to nezbytně nutné. Novela zmíněného zákona může zavést takzvanou předběžnou držbu. Ta nám umožní stavět ve chvíli, kdy stavební povolení nabude právní moci, ale pozemky ještě nejsou vykoupené.

Lidovky.cz: Tedy jako se to stalo na Slovensku u stavby obchvatu Bratislavy?

Slovensko má specifický zákon, který je hodně podobný tomu, co připravujeme u nás. Model není jen slovenský, funguje i v Německu nebo Rakousku. Chceme prosadit, aby stát měl v předběžném držení pozemky, ale jejich vlastníci zároveň mohli dál licitovat o ceně nebo směně. V té době už ale můžeme stavět.

Lidovky.cz: Buďme konkrétní: jaké stavbě, o níž se aktuálně mluví a která je v přípravě – tedy například pokračování dálnic D3 či D11 – by mohla předběžná držba pomoct?

Věřím, že u devíti prioritních staveb předběžnou držbu nevyužijeme. Anebo velmi okrajově. Může jít například o pokračování dálnice D35, která spojí východ Čech s Moravou. Tam nyní žádáme o územní rozhodnutí pro jednotlivé úseky. Až ho budeme mít, zpracujeme dokumentaci pro stavební povolení a navazující geometrické plány. Následně na základě vydaného stavebního povolení by teprve nastupoval institut předběžné držby – to znamená, že v celém procesu přípravy stavby je obrovský prostor pro diskusi s vlastníky.

Lidovky.cz: Podaří se vám dodržet plán, že u prioritních staveb by mělo do konce roku dojít alespoň k předání staveniště?

Pokud nenastanou problémy ve výběrových řízeních, měli bychom v říjnu začít předávat stavby. O něco později k tomu dojde například u pokračování dálnice D3. Do konce roku chceme začít také se stavbami technologicky náročných objektů, jako jsou mosty na budoucí dálnici D35. Zároveň na její trase běží archeologické průzkumy. V místech, kde už budou hotové, se rozběhne výstavba.

Lidovky.cz: U které důležité silnice jste s přípravou nejdál?

Na novém úseku D11 i na už zmíněné D35 probíhají archeologické průzkumy a masivní zemní práce. Naopak na připravované silnici I/16 Slaný - Velvary máme už pravomocné stavební povolení, takže se tam může začít pracovat okamžitě poté, co staveniště předáme zhotoviteli. Také na obchvatu Českých Budějovic, což je součást dálnice D3, pracují archeologové a na potřebných místech je vykácená zeleň. Některé projekty zatím nemají vydané stavební povolení. Existuje riziko, že se proti němu někdo odvolá.

Lidovky.cz: O jaké přesně jde?

To se týká například východočeské D35, všechna stavební povolení nemá ani obchvat Českých Budějovic. Mezitím ale aspoň pro tyto stavby vybíráme zhotovitele.