Škoda Favorit slaví 30 let, my se s ní vydáváme po jejích stopách

PRAHA Reportéři Lidových novin a serveru Lidovky.cz se ve Škodě Favorit v rámci oslav 30. výročí jejího představení vydávají na 1700kilometrovou trasu napříč celou republikou, aby zmapovali, kam se toto odvětví za třicet let posunulo.

Škoda Favorit je auto, které zcela proměnilo český autoprůmysl a s ním i celé Česko. Česká republika je dnes automobilovou velmocí, vyrábí nejvíce aut na počet obyvatel hned po Slovensku. Na počátku toho všeho byl Favorit, který se před třiceti lety představil za účasti „stranických a státních“ špiček na brněnském strojírenském veletrhu a kterého netrpělivě vyhlíželi motoristé.

„Ústřední výbor komunistické strany už nutně potřeboval nějaký úspěch,“ vzpomíná Petr Hrdlička, který vývoj nového mladoboleslavského vozu vedl, na světovou premiéru Favoritu v Brně. Na místě byl prezident socialistického Československa Gustav Husák, či premiér federální vlády Lubomír Štrougal. Hrdlička žhavou novinku prezentoval komunistickým bossům. „Po úvodu se ke mně naklonil předseda vlády Štrougal a polohlasem pravil s pohledem na Gustava Husáka: „Vezmi ho do auta a věnuj se mu, on pořádně neví, která bije.“ Tak se prezident Husák posadil vedle mě do Favoritu a s nepřítomným pohledem poslouchal, co mu říkám. Myslím, že na tom byl zdravotně už skutečně velmi špatně,“ popisuje Hrdlička v knize V soukolí okřídleného šípu.

Pro tehdejší socialistický průmysl zcela revoluční Škoda Favorit byla představena 16. září roku 1987. Auto, které ve vývoji vzniklo za rekordní dobu dva a půl roku (tím je dodnes unikátem v oboru), v podstatě probudilo celý český autoprůmysl. Spousta dodavatelů totiž kvůli němu musela zavést nové technologie a postupy. Došlo k tomu v pravý čas. Jen nedlouho poté totiž přišla sametová revoluce, vlna privatizace a o místní podniky se začali zajímat zahraniční investoři. Nebýt Favorita a jeho vlivu na celé odvětví, nejspíš by to s českým autoprůmyslem dopadlo zcela jinak.

To, že Favorit byl důvodem, proč se o českou automobilku Škoda začal zajímat koncern Volkswagen, je v podstatě veřejně známo. Ale že na tom podobně byla řada dalších českých subdodavatelů, to už se ví méně. Cílem cesty reportérů serveru LN a Lidovky.cz je zmapovat, kam se některé z firem, které se podílely na vzniku Škody Favorit, posunuly.

S Favoritem po Česku

Reportéři si vypůjčili krásný červený Favorit s nájezdem jen asi 77 tisíc kilometrů z Retroautomuzea ve Strnadicích. V jeho sbírce se nachází na 150 aut z éry socialismu a přineseme odtud podrobnou reportáž. Vypůjčený Favorit je auto už po druhé modernizaci, která se proslavila reklamou inzerující 548 zlepšení na voze. I přes všechna ta vylepšení je to z dnešního pohledu stále velmi obyčejný vůz: bez klimatizace, s posilovačem řízení a motorem 1,3 litru s karburátorem. Auto sjelo z linky v roce 1993.

Samotné auto ihned příjemně překvapilo. Jeho papírový výkon 43 kW by mu posádka nehádala. Dnes letitý agregát je totiž v autě ve velmi dobré kondici a není škrcen všemožnými moderními euronormami. Díky tomu má krásný zátah a elán. Navíc je samozřejmě Favorit lehké auto, takže motor s ním dovede docela dobře cvičit (i podrobný test auta bude součástí našeho seriálu).

Před cestou si reportéři vůz nechali prohlédnout „doma“ v Mladé Boleslavi a museli vyřešit pár drobností. Koupě dálniční známky je ta nejmenší z nich, ale překvapivě problematická je třeba pojistka. Takto stará auta totiž už nejde běžně havarijně pojistit, nakonec pomohla s individuální nabídkou Generali. Pro jistotu také hledali možnosti asistenčních služeb pro případ, že by Favorit někde cestou začal posádku škádlit. Posádka využila službu Kontrola vozu před dovolenou a asistenční služba na cestách od sítě servisů Auto Kelly. Služba s platností do konce září (a platností 21 dní od aktivace) vyjde na 299 korun.

Teď už tedy nezbývá než vyrazit na cestu. Během ní se podíváme na místa, kde pro Škodu Favorit vznikaly například nárazníky, navštívíme polygon, kde se prototypy Favoritu testovaly a podíváme se například do nitra továrny, kde dodnes vyrábí pístní kroužky, byť už samozřejmě ne ty pro Favorita.



