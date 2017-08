Sladká renesance české cukrařiny. Amatérka, která se prosadila

PRAHA Kdysi tu sedával Jan Werich a nad ním se vznášela oblaka doutníkového kouře. Dnes je v­jeho klubovně slyšet angličtina i­španělština a cinkání lžiček o talíře, když turisté ukrajují ze zákusků. Autorkou pečlivě vyrovnaných dezertů je Iveta Fabešová, která v­přízemí Werichovy vily na pražské Kampě otevřela letos o prázdninách svou třetí provozovnu.

Svůj první podnik otevřela někdejší amatérská účastnice kulinářské reality show Iveta Fabešová před čtyřmi lety. Dnes provozuje již tři cukrárny, k nimž se na ­podzim připojí další.



Cukrářku oslovila Nadace Jana a Medy Mládkových, jež vilu na pražském ostrově získala už v roce 2008. Kvůli politickým průtahům ale mohla rekonstrukce začít až před dvěma lety. Oprava vily, která byla domovem nejen slavného dramatika, ale i filologa Josefa Dobrovského nebo básníka Vladimíra Holana, vyšla hlavní město asi na 35 milionů korun. Kvůli změnám v projektu byla nakonec stavba ze 17. století otevřena pro veřejnost až letos v červenci.



Dort paní Medy

Jednotlivé expozice návštěvníky seznamují s historií Kampy, Osvobozeným divadlem nebo ukazují Holanovu komůrku s výhledem na Čertovku. Okolní zahrada nabízí promítání a ranní hodiny jógy. A původní klubovna v­přízemí s­velkými okny se proměnila v novou cukrárnu Fabešové.



Ta původně plánovala letos otevřít novou provozovnu někde úplně jinde, ovšem vzhledem k výjimečnosti Kampy si nabízenou příležitost nenechala ujít. A tak k podnikům IF café na pražském Tylově náměstí a v Belgické ulici připojila i­cukrárnu na ostrově.

„Kampa je jedno z nejkrásnějších míst v­Praze, ale vždy mi bylo líto, že jste si tam nemohli dát nic dobrého, ani kávu za rozumné peníze,“ řekla LN Fabešová. Přesto nejsou ceny v její cukrárně lidové. Za jeden zákusek tu zákazník zaplatí i 90 korun. Sama Fabešová přiznává, že diskuse s­mecenáškou Medou Mládkovou ohledně cen nebyla jednoduchá.

„Paní Meda je velký filantrop a­úplně ideální by pro ni bylo, kdyby bylo vše zadarmo. Snažíme se ceny držet, co to jde, aby byl provoz ještě udržitelný v­rámci rozumné ekonomiky a zároveň jsme vyšli zákazníkům vstříc,“ popisuje cukrářka, s níž je nedaleké Museum Kampa při zakoupení vstupenky domluveno na 50procentní slevě na zákusek. Zákazník, který nechce navštívit muzeum, ale jejž lákají vystavené zákusky, si však musí připravit klubové vstupné ve výši 20 korun.

Medu Mládkovou zde připomíná i jeden z dortů, který nese její jméno – čokoládový s malinovou marmeládou a pistáciemi.

Investoři cukrařinu nechápou

Fabešová, která se při výrobě inspiruje francouzskými cukráři, připravila pro příchozí především českou klasiku. „Francie by se sem vůbec nehodila,“ tvrdí a vyjmenovává věneček, větrník, kremrole, štrúdl, bábovku, pražský koláč nebo buchtičky s krémem. Vše v­osobitém podání cukrářky, a tak má nabízená koňaková špička formu kopule a jen proužek vaječného koňaku uvnitř.

Na přelomu října a listopadu otevře Fabešová další cukrárnu, tentokrát v nově vzniklé pražské pasáži mezi Jungmannovou a Vladislavovou ulicí. Dům se již rok rekonstruuje; zachování pouze historické fasády vyvolalo kritiku nejen mezi odborníky, ale i veřejnosti. Vlastníkem domu je společnost Mattoni, která Fabešové volný prostor nabídla. Ta v něm plánuje kromě dortů nabízet i sendviče, saláty a lehká jídla.

Jen o kousek dál chce podnikatel Tomáš Karpíšek v­rámci sítě Ambiente obnovit věhlasnou cukrárnu U Myšáka. Fabešová se prý konkurence nebojí. „Čím víc takových míst vznikne, tím líp. Česká cukrařina je prostě v háji. Sice pijeme dobrou kávu, umíme dobré steaky, máme michelinské restaurace, ale co se týče cukrařiny a čokolády, zastavili jsme se v 80. letech,“ stýská si Fabešová. „Souvisí to i­s­tím, že dodnes do cukrařiny nevstoupili investoři. Nevidí, že by to mohl být výdělečný projekt.“

Čtyři cukrárny a dost

Další provozovna v Jungmannově ulici bude, jak se zdá, pro Fabešovou poslední. Čtyři cukrárny totiž nazývá kvůli náročné péči o­servis svým osobním stropem. Nyní zaměstnává 42 lidí. Pouze tři z­nich jsou vyučení cukrářskému řemeslu.

„Máme štěstí v tom, že používáme moderní technologie, které vyrábí úplně všechno – krémy, polevu, bonbony, marmelády, temperují čokoládu. O to je to pak snazší,“ vysvětluje Fabešová, která tak po nových zaměstnancích vyžaduje zručnost a rychlost. „Výborní jsou například lidé se zkušeností aranže květin. Mají cit pro estetiku a­vědí, že tam tu malinu nemohou jen tak prsknout.“