Přestože v úterý začínající Světové ekonomické fórum (WEF) je protkáno koktejlovými večírky, světové politické, akademické a společenské elity tu nebudou slavit. Optimismus pramenící z výhledu ekonomiky kazí především sílící politický extremismus a nejistoty kolem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Loni se v Davosu mělo za to, že excentrický americký miliardář nemá šanci vyhrát. Jeho volební triumf, který přišel ani ne půl roku poté, co si Velká Británie odhlasovala odchod z Evropské unie, byl tvrdou ranou do principů, jež Světové ekonomické fórum stavělo do popředí – globalizace, volný obchod a multilateralismus.

O Trumpovi bez Trumpa

„Bez ohledu na to, jak vnímáte Trumpa, jeho zvolení vedlo k hluboké míře nejistoty, která vrhne stín na celý Davos,“ uvedl ředitel think tanku International Crisis Group Jean-Marie Guehenno.

Ale zatímco britská premiérka Theresa Mayová přijede prodiskutovat svou vizi brexitu, Evropy a ­budoucnosti, důvod těch největších obav – Trump – se neukáže. Závěrečný den fóra totiž koliduje s jeho prezidentskou inaugurací. Politická reprezentace Spojených států proto letos bude slabší, než bývalo zvykem. Jediným Trumpovým zástupcem bude Anthony Scaramucci, zakladatel hedgeového fondu SkyBridge Capital a ­člen Trumpova realizačního týmu.

Titul největší celebrity na alpských svazích tak zřejmě jednoznačně připadne Si Ťin-pchingovi. První čínský prezident, který se zúčastní WEF, s sebou podle organizátorů přiveze i největší čínskou delegaci od roku 1979, kdy se tato země fóra účastnila poprvé. Jeho cíl je jasný: ukázat rostoucí význam Číny ve světě v době, kdy Trump razí striktní přístup „Amerika na prvním místě“.

Bída, klima i technologie

Kromě krize západní demokracie, která se od loňského setkání vyhrotila, přijdou na přetřes i tradičnější témata jako změny klimatu, rozevírající se ekonomické nůžky mezi chudými a bohatými či zostřující se etnické, náboženské a kulturní hranice. V neposlední řadě pak přijde na řadu téma technologií, které silně rezonuje od loňské analýzy fóra, že roboti připraví o práci pět milionů lidí, především ženy.

Jak WEF upozorňuje, technologie mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Mohou přinést inovativní řešení současných problémů, ale zároveň představují riziko. Příkladem je umělá inteligence, která může přinést zefektivnění každodenního života, ale na druhou stranu i nepředvídatelné události, nehody a zneužití proti bezpečnosti lidí. Nahrazení kvalifikované pracovní síly roboty pak může zvýšit nezaměstnanost a tím i sociální nestabilitu.

„Lídři musí být připraveni na rapidní a rozkladné změny čtvrté průmyslové revoluce, včetně těch ovlivňujících pracovní trhy. Musí proaktivně vytvářet opatření k zajištění optimálního využití technologických příležitostí a zároveň eliminování jejich negativních dopadů,“ uvedl zakladatel a ­předseda WEF Klaus Schwab.

O radu si budou moci u drinku říct zástupcům světových technologických špiček. Nebudou tu totiž chybět vrcholní manažeři firem ze Silicon Valley, ale ani­ z Asie. Například provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová nebo zakladatel čínského internetového gigantu Alibaba Jack Ma. Klíčem je podle lidí z firem i úřadů spolupráce a zase spolupráce.

„Individuální odpovědi na témata jako změny klimatu, globalizace a regulace čtvrté průmyslové revoluce mají své limity. Je zřejmé, že ve stále propojenějším světě je spolupráce mezi různými státy, sektory a společnostmi důležitější než kdy dřív,“ soudí Cecilia Reyesová, ředitelka rizik v ­Zurich Insurance Group.

Kdo také přijede Britská premiérka Theresa Mayová Belgický král Philippe a královna Mathilde Norský korunní princHaakon a princezna Mette-Marit

Jordánský král Abdalláh II. a královna Rania

Nizozemská královna Maxima Afghánský prezidentAšraf Ghání Čínský prezident Si Ťin-pching kolumbijský prezident Juan Manuel Santos Irský premié Enda Kennyr Pakistánskýpremiér Muhammad Naváz Šaríf Jihoafrický prezident Jacob Zuma Ukrajinský prezident Petro Porošenko generální tajemník OSN António Guterres generální ředitel WTO Roberto Azevedo prezident Světové banky Jim Yong Kim ředitelka MMF Christine Lagardeová generální tajemník NATO Jens Stoltenberg zpěvačka, ambasadorka UNICEF Shakira herci Forest Whitaker a Matt Damon ředitelka CERN Fabiola Gianottiová ředitelka HP Enterprise Meg Whitmanová ředitel Bank of America Brian Moynihan Oscaremoceněná dokumentaristka Šarmín Obaidová-Činojová první afghánská dirigentka Negin Chpalwaková Zdroj: WEF