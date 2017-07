Slavný 24 hodin Le Mans utrpí ztrátu. Porsche ho vymění za elektrickou formuli

LE MANS Automobilka Porsche oznámila, že se stáhne ze špičkové kategorie LMP1 celého seriálu World Endurance Series, jehož součástí je i legendární závod 24 hodin Le Mans. Porsche účast ukončí po letošní sezóně a namísto toho se nově přidá do seriálu Formula E, kde závodí čistě elektrické monoposty.

Letošní nervy drásající a technickými potížemi provázený souboj Porsche a Toyoty v Le Mans byl na dlouhou dobu poslední.



Německá automobilka oznámila, že se z nejvyšší kategorie LMP1 po letošní sezóně stáhne, v seriálu vytrvalostních závodů se bude soustředit na účast se svým vozem kategorie GT – 911 RSR. Od roku 2019 pak bude Porsche závodit v seriálu Formula E.



Toyota a Porsche jsou jediné dva tovární týmy, které v LMP1 po loňském odchodu Audi zbyly, i Audi zamířilo do Formule E. Zatímco tedy elektrická formule získává jednu automobilku za druhou (míří tam i Mercedes, který opustí seriál DTM), špičková kategorie v Le Mans má problém.

Už letos se zástupci Toyoty i Porsche vyjadřovali v tom smyslu, že je potřeba do LMP1 přilákat více soupeřů, aby byly souboje dramatičtější. U Porsche se přitom dušovali, že účast v současné podobě se automobilce vyplácí, do motoristického sportu totiž firma investuje peníze z vývojového oddělení a vývoj sportovních vozů pomáhá i vývoji sériových aut. Pravidla v Le Mans jsou totiž nastavena tak, že dávají inženýrům velkou volnost, a přitom jsou tovární vozy LMP1 na trati velmi vyrovnané.

Michael Steiner

To umožňuje vyvíjet neustále nová řešení, která mohou být relevantní pro sériovou výrobu.



„Pravidla dávají dostatek prostoru pro dobré inženýrské nápady, což se nám velmi líbí. A zároveň se těmito pravidly podařilo docílit toho, že jsou si soupeři velmi blízko,“ říkal na autosalonu v Ženevě Michael Steiner, šéf vývoje Porsche.



Zároveň ovšem naznačoval, že účast automobilky v LMP1 není garantována: „Když spolu soupeří jen dva týmy, není to ta konkurence, kterou bychom rádi viděli. Lákat nové účastníky ale podle mě nelze třeba tlakem na snižování nákladů, protože tím by nejspíš náš sport utrpěl po stránce technologické. A pro nás jsou technologie velmi důležité. Kdyby se náklady škrtily příliš, mohlo by se stát, že LMP1 už nebude technologickou výzvou. Pak bychom mohli situaci přehodnotit, protože k tomu, abychom dokázali sportovní povahu našich aut, máme další příležitosti,“ popisoval situaci před začátkem letošní sezóny.

VIDEO: Celou noc i celý den. V Brně se jel 24hodinový závod Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vstup do Formule E a úspěšné působení v ní jsou logickými důsledky vývoje našeho modelu Mission E. Formule E je pro nás atraktivní díky rostoucí svobodě v oblasti vývoje,“ říká Michael Steiner v aktuálním tiskovém prohlášení k účasti v seriálu elektrických formulí. Zajímavé je, že Porsche svůj LMP1 tým nezruší, jen se s ním prostě nebude účastnit závodů. To naznačuje, že Porsche vyvíjí určitý nátlak na Mezinárodní automobilovou federaci (FIA).



FIA, aktuální týmy i možní zájemci o účast v nejvyšší kategorii totiž už během letoška vedly intenzivní diskuse o tom, jak má LMP1 vypadat do budoucna. A zatímco Porsche bylo relativně spokojené se současnou podobou, zdá se, že aktuální vývoj jednání se vydal směrem, který se Porsche již nelíbí. „Neříkáme, kolik to stojí peněz, ale mohu vás ujistit, že se nám to v současnosti vyplatí,“ říkal Steiner k účasti v kategorii. Tato slova teď již očividně neplatí.

Porsche svým způsobem následuje obecný trend, ale zrovna ukončení účasti v LMP1, kde bylo v posledních letech nejvýraznějším hráčem (v Le Mans vyhrálo třikrát po sobě), je velká škoda a pro daný sport obrovská rána. Otázkou totiž zůstává, co bude s LMP1 coby nejvyspělejší laboratoří motosportu nadále. Oficiálně zatím z továrních týmů zůstává jen Toyota, ale její představitelé také naznačovali, že pokud nebudou mít s kým soupeřit, ani oni nezůstanou. Ostatně, Toyota už se rozhodovala před letošní sezónou, kdy odešlo Audi, zda vůbec má souboj jen dvou značek smysl.

Na definitivní rozhodnutí Toyoty si budeme muset ještě počkat, ale zdá se, že technicky fascinující kategorie továrních vozů je na pokraji zhroucení. Je sice možné, že dosavadní jednání pomohla přilákat některou novou automobilku (o návrat má dlouhodobě zájem Peugeot), ale ta by nejspíš nemusela být hned konkurenceschopná.



Zároveň to naznačuje, že při jednáních zatím zvítězila cesta snižování nákladů, což byla jedna z podmínek Peugeotu pro jeho návrat a i Toyota se klonila k tomu, aby automobilky v Le Mans utrácely méně peněz. Zatímco japonská značka do Le Mans podle odhadů investovala asi sto milionů eur za sezónu, Porsche utratilo tamtéž zhruba dvojnásobek. Peugeot při jednáních údajně požadoval strop padesát milionů eur.