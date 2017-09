Slavný Myšák funguje stejně jako za první republiky. Neon i zákusky

Nedaleko Václavského náměstí se znovu otevřel slavný pražský podnik Myšák. Jihočeský holding Koh-i-noor do něj spolu s gastronomickou skupinou Ambiente vrátil prvorepublikovou cukrárnu a známá pražská kavárna tak už zase nabízí věnečky, kremrole i obložené chlebíčky.

Číšník mě ujišťuje, že specialitou je nugátový dortík z piškotového těsta, vrstvy čokolády a nugátu s ­kakaovým posypem – na první pohled nepatří k těm nejzajímavějším, bezesporu je však nejdražší. Provozovatel Ambiente spolu s personálem zatím pracují již druhým týdnem ve zkušebním provozu, a veškeré zákusky proto nabízejí za polovic; za dortík tak neplatím původních téměř 140 korun.



Zrekonstruovaný interiér připomíná francouzské kafeterie se stolky tak blízko u sebe, že by zákazník mohl ukrojit z dortu svého souseda. Zákusky dodávají cukráři z­ podniku Café Savoy, který taktéž patří do skupiny Ambiente. V chladicím pultu tak lze najít kromě tradičních větrníků nebo indiánků například i francouzské ovocné tartaletky či croissanty. K snídani tu servírují i vaječné omelety. Zachovány byly ovšem i speciality renomovaného cukráře Myšáka, například tradiční karamelový pohár.

Že by se na adresu Vodičkova 31 vrátil neon se jménem Myšák spolu s dlouhou frontou zákazníků čekajících na zákusek, se zdálo dlouho beznadějné. František Myšák poprvé otevřel dveře své kavárny v roce 1911. K jeho stálým zákazníkům patřily tehdejší slavné osobnosti včetně herců Emy Destinnové a Oldřicha Nového. Poctivý zákusek od Myšáka si však dopřávali i prezidenti Tomáš G. Masaryk či Edvard Beneš.

Po převratu byl podnik znárodněn. Po třech dekádách pak dorty v­ 80. letech nahradily oděvy a pak klenotnictví. Cukrárna se do Myšáka vrátila až roku 2008, kdy se provozu ujala společnost Ice Art.

Dům Koh-i-nooru

Loni ale dům koupil holding Koh-i-noor miliardáře Vlastislava Břízy. Jeho společnost tak nyní vlastní až 70 procent budovy, jejíž součástí je i obchodní pasáž Myšák Gallery. V přízemí Bříza otevřel papírnictví se svými kancelářskými potřebami a s dosavadním pronajímatelem cukrárny se domluvil na změně, kterou měla přinést právě síť restaurací Ambiente. O obnovení slavného podniku informovaly LN letos v dubnu.

„Chceme změnit tvář cukrárny Myšák a vrátit jí důstojnost i tradici první republiky,“ komentoval tehdy generální ředitel skupiny Koh-i-noor spolupráci s Ambiente. „Jedná se o provozovatele s vysokým renomé,“ dodal Bříza.

Ambiente podnikatelů Tomáše Karpíška, Daniela Kronďáka a ­Miroslava Bouchala vlastní mimo jiné i pražské podniky Lokál, řeznictví Naše maso nebo restauraci oceněnou Michelinskou hvězdou La Degustation. Po Café Savoy a­Myšákovi se síť Ambiente chce v ­budoucnu rozrůst ještě o ­další cukrárnu. „Rádi bychom otevřeli podnik společně s cukráři Votre plaisir. V tuto chvíli ale stále hledáme vhodné prostory,“ řekl LN Bouchal, ředitel Ambiente.

Souboj cukrářů

Kromě zkušených cukrářů přinesl nový provozovatel i skupinu designérů, kteří měli prostoru poškozenému necitlivými rekonstrukcemi vrátit punc první republiky. Zpět je tak dřevěné obložení, oválný bar i křišťálové lustry. Na celém projektu se podílela studia Olgoj Chorchoj a Najbrt nebo sklářská firma Preciosa.

Interiér nicméně slepě nekopíruje prvorepublikový design, naopak přináší i moderní prvky. Orientální tapiserie v prvním patře je ve skutečnosti ilustrace vytištěná na sametové textilii. Autor Michal Bačák do ní kromě florálních motivů zakomponoval postavu potetované ženy nebo turisty s ­batohy. Provozovatelé také upustili od zdobného kýče, štuků a rostlinných motivů na stěnách.

Fronta se sice před Myšákem ještě netvoří, slavný neon je ale už zase na svém místě. Ostrý provoz by tu měl být zahájen v řádu několika dní. Do budoucna se zatím uvidí, jak se věhlasné cukrářské podniky poblíž Václavského náměstí podělí o zájem zákazníků. Myšák totiž nyní vytvořil konkurenci již stávající cukrárně Saint Tropez v Paláci Lucerna. Na přelomu měsíců října a listopadu by zase v nedaleké Jungmannově ulici měla otevřít svou další cukrárnu Iveta Fabešová.