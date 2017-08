Slovenskou hvězdu střídá ve Škodě Auto zkušený designér, kterého svět moc nezná

MLADÁ BOLESLAV Mladoboleslavská Škodovka oznámila jméno nástupce šéfdesignéra Jozefa Kabaně. Slovenské designérské eso, které automobilku opustilo na jaře a přechází do BMW, nahradí zkušený „harcovník“ z nitra koncernu VW.

O práci Olivera Stefaniho se toho ale obecně moc neví. Přitom kreslil auta pro miliony zákazníků.



Na šéfy designu měla Škoda Auto vždy štěstí. Ve velké osobnosti tu vyrostli například Dirk van Braeckel (dnes Bentley), Thomas Ingenlath (Volvo) a také Jozef Kabaň. Teď se ale do čela designérského týmu staví zkušený třiapadesátiletý Oliver Stefani, o kterém se toho ve světě designu na první pohled zas tak moc neví.

Jenže pozor: Stefani byl vedoucím designu exteriéru koncernu Volkswagen a jako takový je podepsán pod řadou aut, jejichž prodej se počítá na miliony kusů. Právě jeho práce rozhodující měrou určovala vzhled současného provedení modelu Golf, vytvářel SUV Tiguan.



To on kreslil třeba Volkswagen Up – malý vůz, který se v nabídce stal nástupcem auta, jímž se do koncernu významně zapsal jeho předchůdce u Škody Kabaň: Volkswagenu Lupo.Ten má i své „dvojče“ se značkou Škoda – Citigo.

Stefani ale nemaloval jenom sériová auta, u kterých je hlavním úkolem designu neurazit téměř žádného zákazníka. Ultrakonzervativní přístup VW mu na první pohled nedával moc prostoru k tvůrčímu rozletu, to si ale vynahrazoval u konceptů. Právě pod jeho vedením se zrodily myšlenky na reinkarnaci legendárního „sambabusu“.



Design odkazující na původní osobní verzi Transporteru T1, ale se skutečně moderním pojetím tak dostala nejnověji například studie I .D. Buzz, představená zkraje letošního roku na autosalonu v Detroitu. Ta se prý má dočkat sériové výroby, bude to nejspíš jeden z prvních elektromobilů na nové platformě MEB, určené pro koncernová elektrická vozidla. Ostatně, Stefani je podepsán i pod dalšími studiemi z této elektrické série I .D.

Přesun do Škodovky je pro Stefaniho, který absolvoval studia designu v německém Braunschweigu a kalifornské Pasadeně, jistě zajímavým posunem. Sice přechází k menší značce, ale povýší: už nebude „jen“ šéf designu exteriéru, ale bude šéfdesignérem značky a jako takový bude určovat její budoucí směr.

Práci má teď hodně ulehčenou, což by mohlo být výhodou. Škoda má totiž kompletně obnovenou modelovou řadu, ve které mají v podstatě všechna auta rysy od jeho předchůdce Kabaně. Na postupnou evoluci povedeného designu je přitom Stefani zvyklý, takže se může příštích pár let ve své pozici postupně zapracovávat a popustit uzdu fantazii.

Šance na posun

Díky tomu, že dal Kabaň škodovkám kvalitní a po celém světě oceňovaný design, se může Stefani soustředit na budoucí rozvoj.



Velká část produkce Škody bude spojena s elektrickou platformou MEB a Stefani v podstatě stál u zrodu jejího „oblékání“. To může být pro mladoboleslavskou automobilku výhodou.

VIDEO: Oliver Stefani v ukázce z dokumentu o designu VW Atlas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jestli bude Oliver Stefani udržovat aktuální směr, nebo dá Škodě opět nový designový impulz, ukáže až čas. Každopádně šance na posun tu určitě je.



Nebude to hned, nástup nového šéfdesignéra se u automobilek projevuje až s mnohaletým odstupem, jelikož je řada kroků ve vývoji nových aut již naplánována. Stefani tak bude mít zpočátku vliv spíše na některé detaily vzhledu budoucích vozů a až teprve v jejich další generaci bude moci ukázat své schopnosti naplno. Své funkce v Mladé Boleslavi se ujme 1. září.