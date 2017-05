'Smrtící' uzavírky na D1 se podařilo zkrátit skoro o den, hlásí ministerstvo

Nejvytíženější česká dálnice už pátým rokem prochází náročnou modernizací. Hotovo je zatím šest úseků z naplánovaných 21 a řidiči si hodně stěžovali právě na dobu, kdy specializované firmy vymezují provizorní prostor pro auta a silničáře.

Požadavek je, aby tato fáze, která může nejsnáze zavinit vznik dlouhých kolon, trvale nejvýše 72 hodin, tedy tři dny. Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic však pod tlakem veřejnosti žádaly zkrácení tohoto kritického stavu, kdy není možné jezdit ve standardním režimu 2+2 pruhy.

„Zúžení do jednoho pruhu se snažíme na D1 maximálně vyhnout a chceme udržet čtyři pruhy. Při vyznačení uzavírky to možné není, ale nelíbilo se mi, že to dříve trvalo několik dní a lidé kvůli tomu stáli v koloně. Požadoval jsem výrazné zkrácení a jak je vidět, stavební firmy to nakonec umí zvládnout i pod 55 hodin. Tím se dostaneme mimo špičku a neobtěžujeme řidiče více, než je nutné,“ chválí ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

V průběhu loňského roku se tedy podařilo kritický provoz při vyznačování uzavírky zkrátit bezmála o jeden den. Každá hodina navíc zvyšuje pravděpodobnost nehody, která by v takovém místě způsobila kolaps, protože místo havárie nelze objet. Řada řidičů v úzkém jízdním hrdle často sleduje více opravy než cestu před sebou, což na těchto problematických místech přineslo v minulosti už řadu nehod.



Aktuální stav a výhled modernizace D1.

„Ještě se nám nestalo, že bychom stanovený časový limit 72 hodin překročili. Naopak se nám díky nasbíraným zkušenostem a například i lepší koordinaci prací s firmou pokládající mobilní svodidla už loni dařilo dostávat se i na nějakých 56 hodin. Záleží však samozřejmě na délce úseku nebo počasí. Když je teplo a svítí slunce, barvy schnou podstatně rychleji než za deště,“ popisuje Jan Peška, jednatel firmy Gefab, která má na starosti provizorní značení už na šestém úseku modernizace.

Rekordu se jí podařilo dosáhnout při vyznačování uzavírky v úseku Velká Bíteš – Devět Křížů. Tam byly žluté čáry, svodidla i svislé značky na svých místech za 54 hodin. „To se nám všechno sešlo,“ přiznává Peška a dodává, že záleží na délce úseku i ročním období, kdy na úseku pracují. V zimě je logicky kratší doba, kdy můžou „vyznačovači“ vyjet do práce.

Pro lepší pochopení: ke zmíněnému vyznačování jednoho modernizovaného úseku D1 dochází několikrát. Čáry i mantinely se posouvají podle míst, kde a na čem dělníci zrovna pracují. Na každou tuto fázi je stanovený výše zmíněný limit 72 hodin. Na jeho prolomení tlačilo i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Jde o situaci, kdy se doprava svádí přinejlepším na 2+1 pruh, ale obvykle na 1+1, což je samozřejmě pro zatíženou na D1 smrtící. I v nejméně frekventovaných úsecích po ní projede 40 tisíc aut denně,“ připomíná mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nejvytíženější tuzemská dálnice je více než deset let za svojí životností. Kvůli prasklinám betonových desek rozhodlo ministerstvo dopravy v roce 2011 o její celkové opravě. Začalo se však o dva roky později. Celá akce mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru je rozdělená do 21 úseků, které se opravují postupně.

Nyní je hotových šest úseků. Celkové náklady oprav všech vybraných úseků D1 se odhadují zhruba na 14 miliard korun.