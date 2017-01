Snímky z mobilu už dnes nikoho neurazí. Stále však naráží na limity

Vánoce a povánoční slevy jsou dvě velké příležitosti k pořízení nového telefonu. Ať už máte mobil s fotoaparátem nějaký čas, nebo jste se právě čerstvě stali majiteli nového, nejspíše vás už napadla otázka: „Co s ním můžu vyfotit?“

Ještě před pár lety by skutečně stálo za to popisovat situace, ve kterých má smysl snažit se mobilem pořídit hezký snímek. Dnes jsou však technologie snímačů v mobilních fotoaparátech tak daleko, že i u levného telefonu má spíše smysl se ptát: „Co mobilem nevyfotím?“ Limity focení telefonem jsou tím základem, na který by měl asi každý, kdo někdy bude chtít pořizovat snímky tímto způsobem, pamatovat.

Snímky zdálky i zblízka

Tím asi úplně nejzásadnějším omezením u dnešních smartphonů je nemožnost si obraz přiblížit. Teď ovšem nemáme na mysli to, že by to fyzicky nešlo, ale že je to z hlediska kvality fotografií zcela kontraproduktivní.



V podstatě každý telefon vám totiž umožní roztažením dvěma prsty či posuvníkem k tomu určeným obraz přiblížit (až 10x), ale děláte prakticky to samé, jako když pořízenou fotografii zvětšujete v galerii – prohlížíte si blíže její detail. Přiblížením obrazu při focení tak neděláte nic jiného, než zvětšujete výřez obrazu, což s sebou nese výraznou ztrátu jeho kvality.

Porovnejte si, jak fotografují jednotlivé typy mobilů.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří jen několik modelů, kupříkladu iPhone 7 ve verzi Plus disponuje dvěma snímači s rozdílnou ohniskovou vzdáleností. Jeden je tak přizpůsoben pro širokoúhlý záběr, druhý jej dvojnásobně přibližuje.

V takovém případě tak skutečně jde o přiblížení obrazu bez ztráty kvality, i když v podstatě jen přepínáte obraz z jednoho snímače na druhý. Stále se ale nejedná o plynulý optický posun obrazů, jaký známe ze zoom objektivů klasických fotoaparátů. Podobný princip využívají modely LG G5 a V20, které ale mají naopak jeden standardní snímač a jeden širokoúhlý se záběrem 135 stupňů.

Stejně tak do oblasti profesionální fotografie, na kterou mobily ještě nestačí, spadá makrofotografie, tedy focení velmi drobných předmětů. Mobily většinou potřebují okolo decimetru prostoru k zaostření, což ještě více kazí fakt, že mají spíše širokoúhlý záběr. Na makrofotografii je totiž potřeba přesný opak, tedy co největší přiblížení a hlavně možnost ostřit z co nejmenší vzdálenosti. Protože ale takové snímky nejsou hlavním zájmem běžných zákazníků, výrobci si s tím příliš hlavu nelámou.

Praktické triky

Další dva limity už nejsou tolik o fyzické absenci technologií jako spíše o omezeních týkajících se malých mobilních snímačů. První z nich je focení ve tmě. Ano, telefonem se dají pořídit i hezké noční snímky, ovšem jen pokud k focení přistupujete stejně jako s klasickým fotoaparátem. Pokud jen tak mobilem vyfotíte „z ruky“ snímek s minimem světla, bude plný šumu a pravděpodobně i rozmazaný.

První problém způsobil malý snímač, který neměl dost času obraz kvalitně zpracovat, ten druhý zase jemné otřesy vašich rukou. Pro noční fotografii totiž platí, že fotoaparát musí být stabilní a obraz snímat delší dobu. Stabilitu vyřešíte třeba položením či opřením mobilu o pevný povrch, šum zredukujete nastavením delšího času elektronické závěrky.

Ne každý telefon ovšem umí manuální nastavení všech parametrů, a je nutné sáhnout po speciální aplikaci. I v takovém případě ovšem počítejte s tím, že na kvalitu nočních fotografií pořízených zrcadlovkou nedosáhnete, použitelnost fotografie nicméně o poznání zlepšíte. Bude samozřejmě rozdíl, zda s použitím výše zmíněných metod budete noční fotografie pořizovat prémiovým iPhonem, nebo čínským Androidem za pár tisíc, ale ke zlepšení zcela jistě dojde.

Druhým efektem, kterého pomocí fotoaparátu u mobilu nedocílíte jen tak, je oddělení objektu v popředí od zbytku okolí. Portrétové snímky od profesionálních fotografů, kteří umí detailně vykreslit obličej modelu a zároveň rozmazat scenerii za ním, jsou záležitostí vysoce světelných objektivů s delší ohniskovou vzdáleností. Existují ale triky, jak se tomuto efektu s mobilem alespoň přiblížit, přičemž opět je vhodné sáhnout po aplikaci, která tento efekt umí nasimulovat pořízením více fotografií a jejich následným spojením.

Co telefony také umí

Ve chvíli, kdy znáte limity, vám už nic nebrání ponořit se naplno do světa mobilní fotografie. Focení krajinek, bližších objektů či portrétů za denního světla zvládnou obstojně i ty nejlevnější telefony, byť při bližším pohledu budou fotografie patrně postrádat detaily.



Vždy se vyplatí si kompozici alespoň trochu promyslet – nefotit proti slunci, ostřit ručně dotyky na displej do míst, kam chcete, aby fotoaparát zaostřil, a ne jen mačkat spoušť, vyzkoušet alespoň základní připravené režimy a orientovat se v nastaveních bílé.

Samozřejmě se vyplatí mít i reálný přehled o tom, co váš fotoaparát v mobilu vlastně umí. Za hlavní údaj vždy výrobci považují rozlišení snímače a to také nejčastěji propagují. Čím více megapixelů, tím lépe? Ve světě profesionální fotografie tomu tak ani zdaleka není – a u mobilů také ne. Jistě, smartphony vyšším rozlišením fotografií kompenzují jiné nedostatky, takže v určitých případech není více megapixelů na škodu, ale stejně tak je možné, že mobil s 12megapixelovým fotoaparátem bude fotit lépe než ten s 20 megapixely.

Aktuálním trendem je čím dál častější uvádění světelnosti. Zde už můžeme být méně skeptičtí a v podstatě říci, že čím menší číslo, tím se můžete méně obávat fotit za horších světelných podmínek. Světelnost či clonové číslo také pomůže lépe rozmazat vzdálené objekty, pokud fotíte detail něčeho blízkého, a stejně tak pomůže i k méně rozmazaným fotografiím, jelikož díky němu fotoaparát potřebuje méně času k zaznamenání obrazu.

Video a postprodukce

Opomenout nelze samozřejmě ani natáčení videa, což je také jeden z parametrů, se kterým se výrobci mobilů rádi chlubí. Dnešní mobily často umí natáčet video až ve 4K rozlišení (převedeno na televizní značení UHD), což se samozřejmě hodí právě třeba při přehrávání videí pořízených mobilem na televizi s vysokým rozlišením.

U videa je také dobré vědět, v jaké snímkovací frekvenci právě natáčíte. Standard bývá 30 snímků za sekundu, ovšem pokud váš telefon nabízí frekvenci 60 snímků za sekundu, bude výsledný obraz znatelně plynulejší. Vyšší frekvence zase slouží pro zpomalené záběry.

Neměli byste opomenout ani úpravy už hotových snímků. Většina telefonů dnes už nabízí alespoň základní nástroje pro úpravu fotografií v rámci galerie či podobné aplikace od Googlu v systému Android. Občas se dá lehce nepovedená fotka zachránit například úpravou jasu nebo lehkým oříznutím.

Tak či onak, smartphone v kapse je dnes už pohodlné řešení pro každého příležitostného fotografa. Samozřejmě že stále ještě ani zdaleka nepředčí profesionální zrcadlovky, doba běžných kompaktních fotoaparátů se však pomalu chýlí ke konci. Mobilem totiž většinou pořídíte v podstatě srovnatelné fotografie, a to ať fotíte modelem za pět, nebo patnáct tisíc. Stačí se jen před každým použitím fotoaparátu v mobilu chvíli zamyslet a znát jeho limity.