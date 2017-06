Dostavba Dukovan. Investorem bude stát, nebo ČEZ, říká Sobotka

Finální variantu by měla vláda vybrat nejpozději na jaře 2018. „Výbor dneska schválil tři prioritní varianty, které budou dále analyzovány a rozpracovány,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).



První varianta počítá s tím, že stavbu nového bloku Dukovan zajistí dceřiná společnost ČEZ. „Druhá varianta by spočívala v tom, že by stát tuto dceřinou společnost odkoupil a ta by následně realizovala výstavbu,“ uvedl Sobotka.



V úvahu podle něj připadá i třetí možnost, kdy by stát převzal část firmy ČEZ, která by kupříkladu mohla zahrnovat jaderné elektrárny. „A tato část by potom byla stoprocentně vlastněna státem a realizovala by výstavbu tohoto bloku,“ řekl. Stát je nyní nejvýznamnějším akcionářem ČEZ.

Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho v jaderné elektrárně Temelín s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR.



Zajištění rozvoje Dukovan je podle Sobotky jednou z hlavních priorit. Vládní výbor se na čtvrtečním jednání rovněž zabýval možnostmi zkrácení přípravy na dostavbu Dukovan.