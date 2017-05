Soumrak klasických navigací do auta? Smartphony jsou praktické a levnější

Bezplatnou aktualizaci map pak nabízí i levné modely, ovšem pozor: například jen Česko nebo střední Evropu.



Až na nejluxusnější modely mají i externí navigace jednu nevýhodu. Neumí zobrazovat aktuální provoz, a když, tak jen pomocí rádiové technologie RDS-TMC. Přitom tato možnost dokáže ušetřit spoustu času i peněz. Z tohoto důvodu jsou dnes nejpraktičtější a zároveň cenově nejpříznivějšími navigacemi smartphony.

Smartphone v autě má stejná negativa jako externí navigace. Musíte ho někam připevnit a ideálně nějak napájet. A přidává ještě jednu podmínku, která souvisí se sledováním provozu. Na SIM musí být aktivní mobilní data a za ta se samozřejmě platí.



Navigace jich sama o sobě tolik nespotřebuje, ale výhodnější je rozhodně tarif s větším datovým balíčkem než předplacená karta, kde jsou mobilní data dražší. Pokud ale cestujete autem jen občas, bude stačit i druhá varianta.

Navigace v mobilu jsou v drtivé většině zdarma. Můžete si vybírat jak mezi online verzemi, tak i mezi těmi, u kterých jsou mapy uložené ve smartphonu a nespotřebovávají tolik mobilních dat. Skvělá online data o provozu mají mapy Google. Ty umějí samozřejmě i navigovat a při výběru trasy logicky situaci o provozu využívají. Už při výběru trasy nabídnou několik variant s různou dobou dojezdu do cíle.

Vyzkoušet si to můžete sami. Otevřete si ve smartphonu mapy Google a v menu si zaškrtněte položku Provoz. Okamžitě uvidíte dopravní situaci na všech silnicích. Zelená značí mírný provoz, oranžová zhuštěný a pak následují odstíny červené.

Konec kolonám

Informace jsou velmi přesné z prostého důvodu – Google je získává ze všech smartphonů, jež se pohybují. Tato data pak využívají i další aplikace a navigace. Především na dálnicích a rychlostních komunikacích je zácpa problém, obvykle nelze okamžitě změnit trasu. S online navigací se ale do zácpy vůbec nedostanete.

Pro navigování v autě se hodí ty s větším displejem, ale díky hlasovým pokynům lze použít i malý iPhone. Vyřešit musíte dvě věci: kam telefon upevnit a jak ho napájet. Pro umístění smartphonu existují dvě nejobvyklejší řešení.



Buď do držáku, který se přísavkou připevní na sklo, anebo do držáku, jenž se umístí do mřížky ventilace. V prvním případě můžete telefon umístit lépe do zorného pole, druhá varianta je elegantnější. Záleží i na konkrétním autě. Ceny držáků se pohybují v řádu stokorun.

Telefon v držáku splní i zákonnou povinnost – můžete v autě telefonovat bez držení přístroje v ruce. Což je zakázané v celé Evropě. V každém případě musíte vyřešit napájení přístroje. Stále zapnutý displej při navigování ruinuje baterii. Nabíječky do automobilové zásuvky jsou univerzální. Obvykle mají USB konektor, do něhož připojíte kabel od všech typů mobilů, ale i tabletů, hudebních přehrávačů a dalších přístrojů.