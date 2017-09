Společnost Zeelandia dodávala vejce s nebezpečným fipronilem, musí je stáhnout

Více než stovce odběratelů dodala česká společnost Zeelandia, která zásobuje surovinami především cukráře a pekaře, vaječné produkty, jež mohly obsahovat insekticid fipronil. Látka se mohla nacházet v sedmi tunách zboží dovezeného převážně z Německa. Kvůli fipronilu již byly zpřísněny kontroly vaječných výrobků v Česku.

Podle pracovnice Krajské veterinární správy v Plzni Ireny Holické přijala Zeelandia 3. srpna osm tisíc pasterovaných celých vajec, o nichž německý dodavatel později oznámil, že jsou kontaminovaná. „Bylo tam asi čtyřikrát vyšší množství, než je povolený limit,“ uvedla Holická pro MF Dnes.



Jakmile byla firma o výskytu fipronilu informována, nařídila stažení produktů z oběhu. Podle Holické dala všem odběratelům vědět, co se děje, a zajímala se také o to, zda už byly některé z produktů zpracovány do potravin. „Chci pochválit Zeelandii, že ihned reagovala na oznámení německého výrobce a výrobky začala stahovat,“ podotkla Holická.

Pracovníci Krajské veterinární správy případ řeší od pondělí. V současné době kontrolují, zda v některých výrobcích nebyla vejce s fipronilem použita. Sledují také činnost společnosti, jejíž povinností je informovat odběratele a stahovat kontaminované produkty z trhu.

Česká firma Zeelandia obdržela na začátku srpna 7,2 tuny vaječné melanže a tekutých pasterizovaných bílků od německého distributora. Potraviny mohly být kontaminovány jedovatým insekticidem fipronilem. Firma ho distribuovala více než 130 provozovatelům, uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Šlo o hotely, restaurace, pekárny, cukrárny a jídelny.

Kontaminované nespotřebované produkty budou stažené z trhu a vrácené do země původu nebo budou zlikvidované, vysvětlil Vorlíček.

Od středy platí v Česku nová bezpečností opatření, která mají výskyt fipronilu ve vaječných výrobcích kontrolovat. Do té doby podléhala kontrole pouze vejce z Belgie a Nizozemska. Jedná se o reakci na oznámení, že fipronil pronikl do 26 členských zemí EU a 19 dalších zemí ve světě. Před případem se Zeelandií řešila problém s insekticidem společnost Mondelez, která v pondělí oznámila stažení šesti šarží žloutkových věnečků.

Mírně toxický Fipronil je látka, kterou často obsahují přípravky proti klíšťatům, blechám a vším. Světová zdravotnická organizace jej označuje za mírně toxický. Nesmí jej požívat zvířata, jejichž maso jedí lidé.

Veterináři dostali varování před fipronilem systémem rychlého varování od kolegů z Německa. „Státní veterinární správa od začátku kauzy odebírá namátkové vzorky zahraničních i domácích vajec a kuřecího masa. Doposud provedla zhruba 270 vyšetření na fipronil. Vyšetřovala se vejce, vaječné výrobky a drůbeží maso, a to jak ze zahraniční, tak od českých producentů. V žádném z vyšetřovaných vzorků nebyla přítomnost fipronilu zjištěna,“ dodal Vorlíček.



„Jako Potravinářská komora zostřené kontroly dovozových vajec nebo vaječných produktů určitě vítáme, protože vzhledem k rozsahu ‚skandálu‘ je takové opatření plně na místě a bezpečnost spotřebitele je na prvním místě,“ uvedl prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman.

Podle něj by měli dovozci předkládat již při dodávce certifikát o tom, že vejce nejsou kontaminovaná. Předešlo by se tak výpadkům na prodejním trhu. „Pokud by se ovšem i tak dodávky snížily, jsme přesvědčeni, že naši producenti jsou schopni poptávku pokrýt z produkce českých chovů,“ dodal.



Podle mluvčího Agrární komory Jiřího Felčárka ochrání nové povinnosti pro dovozce český trh. „V Česku se fipronil do vajec legálně nemůže dostat, jelikož dotčený přípravek není u nás registrován,“ uvedl. Podle Tomana se nezjistilo, že by někdo zákaz užívání fipronilu v Česku obcházel.

Česká republika je podle Felčárka soběstačná ve vaječné produkci ze tří čtvrtin, trh by tak ani podle něj neměl být ohrožen. „Opatření z důvodu ochrany spotřebitele vítáme a zároveň jsme s odběrateli připraveni jednat o posílení tuzemské produkce,“ řekl Felčárek.