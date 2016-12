Sportovce čekají zlatá léta. Přicházejí asijští sponzoři, částky v kontraktech rostou

Americký golfista Tiger Woods | foto: Reuters

PRAHA Když Tiger Woods před několika dny podepsal kontrakt s ­japonskou společností Bridgestone, vyvolalo to v marketingových kruzích rozruch. Přitom bývalá světová golfová jednička a­ svého času reklamními agenty nejvyhledávanější sportovec světa by si dříve za to, že bude hrát s ­míčky konkrétního výrobce, řekl třikrát víc než odhadovaných jeden až dva miliony dolarů ročně.