Správce OKD zažaluje bývalé vedení. Chce vysoudit téměř tři miliardy

Podle dopisu správce Lee Loudy, který ve středu zaslal ostravskému soudu a nyní je k nalezení v obchodním rejstříku, vyplývá, že po šéfech firmy z let 2010 až 2014 bude vymáhat 2,8 miliardy korun.

Podle něj členové statutárních orgánů nepostupovali s péčí řádného hospodáře a pokud budeme číst mezi řádky, jejich rozhodnutí mohlo přispět k strmému pádu ostravského těžaře. Ten je, jak známo, dnes v insolvenčním řízení a bude postupně utlumovat těžbu v několika dolech. Zároveň se hledá investor, který zřejmě odkoupí pouze některé funkční části společnosti.

Dividendy přes mrtvoly

Mezi údajnými dlužníky, které správce zřejmě zažaluje, patří i bývalý generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck a jeho následník Ján Fabián. Louda se ovšem chystá zažalovat také Luboše Řežábka a Jana Hanouska. Oba dva přitom v dozorčí radě působí dodnes, což může vyústit ve zvláštní situaci. OKD totiž soud povolil reorganizaci, v rámci níž zůstává provoz společnosti zachována dohlíží na ní právě soudem jmenovaný správce Louda. Ten by tak měl s vedením společnosti spolupracovat na její záchraně.

„Je zřejmé, že v uvedeném období byl dlužník schopen splatit své dluhy,“ píše Louda o uvedeném období. Má tím na mysli dvacetimiliardový bankovní úvěr, který si OKD vzala už v roce 2006, tedy krátce poté, co ji ovládl finančník Zdeněk Bakala spolu se svými obchodními partnery.

Úvěr společnost postupně splácela, ale o čtyři roky později se rozhodla k poněkud nepochopitelnému kroku. Vyplatit svým akcionářům, tedy firmě NWR spoluovládané právě Bakalou, velmi tučné dividendy v hodnotě více než dvanácti miliard korun. Peníze měla OKD na účtech z předchozích, poměrně úspěšných let, jenže bez nich by měla potíže splácet půjčku bankám. A tak si místo toho vzala od NWR úvěr v identické hodnotě.

„Původní syndikovaný úvěr měl několikanásobně výhodnější úrokové podmínky,“ tvrdí Louda. Velmi jednoduše řečeno, místo aby OKD z vlastních peněz splatila levný úvěr, poslala peníze svým majitelům a vzala si od nich další půjčku, mnohem méně výhodnou. Právě na úrocích, které podle Loudy OKD platit nemusela, vypočítává vzniklou škodu.

LN se pokoušely spojit s několika bývalými členy orgánů těžební společnosti (mimo jiné s bývalým generálním ředitelem Jánem Fabiánem), ale ti na zaslané otázky neodpověděli. Je samozřejmě otázkou, zda Loudova žaloba může být úspěšná. Pokud ano, mohl by hypoteticky do skomírající společnosti získat více peněz. Nedá se ale předpokládat, že by bývalí i současní manažeři byli schopní dát dohromady necelé tři miliardy korun. Pokud naopak neuspěje, bude muset platit právní výlohy, což v tomto případě může být nemalá částka.



Miliardové spory

Soudních sporů kolem OKD je každopádně už teď poměrně dost. Ostře sledovaná je zejména žaloba současných majitelů společnosti, zahraničních fondů sdružených v uskupení Ad Hoc Group, které prostřednictvím Citibank vymáhají pohledávku v hodnotě deset miliard korun. Tu správce Louda odmítl.

Pokud soud jeho rozhodnutí zvrátí, stal by se Ad Hoc Group největším věřitelem těžební společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o zásadní spor, v roli pozorovatelů už se do procesu zapojili i ostravští státní zástupci. Podle informací LN by nicméně v dohledné době pohledávka Ad Hoc Group mohla být na prodej. Pokud k tomu dojde, existuje hned několik potenciálních kupců. Ať už na straně státu (u nějž si lze odkup představit jen se skutečně velkou slevou), nebo u podnikatelských skupin, které mají v OKD své zájmy.