Stáhněte naše bohy z pivních etiket, zlobí se hinduista na španělský pivovar

Rajan Zed navzdory tomu veřejně vyrazil do boje proti této firmě. Zmíněná božstva by podle něj měla být uctívána v chrámech nebo svatyních a ne použita pro prodej piva a obecně ke komerčním účelům.



„Hinduismus je nejstarší a třetí největší náboženství na světě se skoro miliardou věřících a bohatou filosofickou tradicí. Proto by neměl být brán na lehkou váhu,“ prohlásil Rajan Zed a dodal, že symboly jakékoli víry by neměly být zneužívány.

Vyobrazení na etiketách však měla podle zástupců firmy pouze evokovat kulturu Indie. Design a ilustrace etiket jsou součástí pravidelné spolupráce pivovaru s umělci z Ibizy, kteří vyjadřují svou úctu k hinduistické kultuře, tvrdí společnost Ibosim BrewHouse.

Piva s názvy Shiva Session Black IPA, Kali Session IPA, Ganesha Double IPA a Hanuman Coffee IPA jsou součástí limitované edice Indian Pale Ale, která vznikla v roce 2015, ale v současné době už není k dostání. Proto je poněkud obtížné na tato piva nyní na ostrově vůbec narazit.



Není to poprvé, co Rajan Zed požádal nějakou společnost, aby ze svých výrobků stáhla symboly hinduismu. Minulý měsíc apeloval na belgický pivovar The Musketeer, aby z etiket piv „Jack ́s Precious IPA“ stáhl obrázek slona symbolizujícího boha Ganešu.