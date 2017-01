Stát by neměl vlastnit malé podíly ve firmách, říká ministerstvo

Celkem podle materiálu existuje 289 obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků, státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu vykonávajících podnikatelskou činnost. Podíl menší než deset procent má stát u zhruba desetiny firem.



Ministerstvo financí navrhuje, aby jednotlivá ministerstva roztřídila „své“ podniky na strategické (například ČEZ), podpůrné, tedy nezbytné pro vlastní fungování státu a zajišťující nezbytné služby pro veřejnost, a zbytné. Ty by měly být následně privatizovány či jít do likvidace.

Ministerstvo dále navrhuje u strategických společností s majetkovou účastí státu a státních podniků založení výboru pro odměňování. Ten by měl stanovit pravidla odměn uvnitř podniků a dohlížel by na jejich dodržování. Zároveň by kontroloval soulad odměňování se zásadami stanovenými vládou. „Společnost by měla mít na výběr, zda zavede dva výbory - výbor pro odměňování a výbor pro jmenování, či zda tyto dva výbory sloučí do jednoho,“ uvádí dokument.

Cílem materiálu je přiblížit fungování společností s majetkovou účastí státu a státních podniků praxi, která vyplývá z doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro správu a řízení státem vlastněných společností. „Klíčovými kroky jsou optimalizace portfolia státem vlastněných majetkových účastí a státních podniků a značné posílení koordinačních mechanismů, s cílem zavést jednotnou aplikaci stejných zásad napříč všemi resorty,“ uvedlo ministerstvo.