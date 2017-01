Stát nařídil operátorům zlevnit. České tarify patří k nejdražším v Evropě

Češi platí za mobilní tarify a především internet jedny z nejvyšších cen v Evropě a nemají na výběr. Už brzy by se to ale mohlo změnit. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) potvrdil dřívější informace, které ve čtvrtek přinesly LN, a nařídil mobilním operátorům, aby výrazně snížili velkoobchodní ceny, které jim za LTE platí jejich konkurenti, takzvaní virtuální operátoři. Ti by pak mohli lidem nabídnout levnější tarify.

„Mobilní operátoři O2 a Vodafone stále neplní své závazky přijaté z aukce kmitočtů a mohou tak bránit virtuálním operátorům nabízet datové služby za přijatelné ceny. Český telekomunikační úřad proto oba mobilní operátory podruhé vyzval k úpravě velkoobchodních cen v referenčních nabídkách. První výzvu z února loňského roku vyslyšel pouze operátor T-Mobile,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Drtina.



Virtuálů dnes sice působí na českém trhu už zhruba 150, jsou ale zcela závislí na velké trojce vlastníků sítí. Dokonce i malé firmy či živnostníci dostanou často lepší maloobchodní cenu, než jsou ty velkoobchodní. Česko pak v mezinárodním srovnání například renomované společnosti Strategy Analytics vychází výrazně nad průměrem EU.

Situace už rezonuje i mezi politiky. „Určitě s tím chceme něco dělat, budeme se tím intenzivně zabývat,“ řekl LN vicepremiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že není možné, aby čeští zákazníci měli jedny z nejdražších služeb v Evropě.

Méně než 749 korun

Nejčastější tarif s neomezeným voláním a limitem 1,5 GB dat dnes trojice operátorů nabízí za shodných 749 korun. Kdyby ale chtěl podobný tarif postavit jejich virtuální konkurent, vyšla by jeho koncová cena i s DPH na základě statistik zveřejňovaných ČTÚ na něco přes 913 korun.



Podle dat z reálného provozu Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO) by to však bylo dokonce absolutně nekonkurenceschopných 1768 korun.

„Velkoobchodní podmínky byly od počátku nastaveny špatně. Jednalo se o pokus operátorů vyhnout se regulaci, což se bohužel nakonec povedlo. Od vstupu virtuálů na trh se vyhrotila cenová válka u firemních smluv, velkoobchodní nabídky naopak zůstaly po třech letech prakticky na stejné úrovni,“ říká Pavel Humpolík, předseda AČVO.

Srovnání cen vybraných tarifů v ČR a v zahraničí.

Klíčem je přitom cena za nejrychlejší mobilní internet v nových sítích LTE. Regulátor slibuje tlak na jejich výrazné snížení, tak aby virtuálové mohli nabídnout tarify za méně než 749 korun. Není to přitom poprvé, co se o narovnání podmínek snaží, tentokrát ale slibuje být tvrdší.

První výzvu k úpravě ceníků dostala trojice vlastníků sítí už loni v únoru. ČTÚ se opíral o podmínky aukce kmitočtů pro sítě LTE, které operátoři vydražili před více než třemi lety. Přitom se zavázali, že nejrychlejší internet zpřístupní i virtuálním hráčům za ceny, které jim umožní konkurenceschopnou nabídku.

Jenže jediný, kdo uposlechl, byl T-Mobile. O2 ani Vodafone příkaz úřadu zcela nesplnily. A dostaly za to i zatím nepravomocnou dvoumilionovou pokutu. „Vodafone na výzvu k úpravě velkoobchodních nabídek sice zareagoval, ale nedošlo ke snížení cen, tak aby odpovídaly závazku přijatému z aukce,“ uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Místo zlevnění žaloba

Úřadu se pak dostalo úplně jiné odpovědi. Zatímco rozhodoval o sankci, odhodlal se Vodafone k protiútoku a regulátora zažaloval. Přišel přitom s překvapivým argumentem – ČTÚ nemá právo něco takového chtít a část aukce by tak měla být neplatná.

„Vodafone se brání soudní žalobou proti překročení zákonných pravomocí ČTÚ v oblasti cenové regulace přístupu k mobilním sítím. Cenová regulace je extrémním nástrojem regulace, neboť může vést k poškození trhu. Vyžaduje dodržení zákonného postupu. Žádnou z podmínek ale ČTÚ nesplnil,“ říká mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

„Každý z účastníků aukce dobře znal podmínky, za kterých lze kmitočty vydražit a následně používat, a byl si tak dobře vědom nejen práva tyto kmitočty využívat, ale i s tím spojených povinností. Je proto nanejvýš nepochopitelné, pokud se nyní kdokoliv snaží podmínky dodatečně zpochybnit,“ kontruje Drtina.

Podle AČVO jsou argumenty operátorů liché. Nakoupili totiž vysílací frekvence, tedy přírodní bohatství státu a jeho obyvatel, bez toho, aby z toho pro ně plynuly povinnosti směrem k trhu, a tedy i zákazníkům, kteří chtějí rozmanitou nabídku telekomunikačních služeb za příznivé ceny.