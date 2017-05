Státní pivovar zastavil výrobu. Pivo ve Vyškově bojuje o holý život

Patří státu, který ho pronajímá soukromé firmě, a donedávna o­ něj mělo zájem v rámci církevních restitucí Arcibiskupství olomoucké.



Žádná změna vlastníka se však nechystá. Vyškov má podle zjištění LN nadále zůstat společně s prosperujícím a mnohonásobně větším Budějovickým Budvarem erárním majetkem.



O­ dalším osudu pivovaru se údajně rozhodne na základě výsledku žaloby, kterou podal nájemce, firma Czech Beverage Industry Company (CBIC) na majitele nemovitostí státem ovládanou akciovku Jihomoravské pivovary. Okolnosti žaloby, kterou už nedávno začal projednávat soud, ani jedna ze stran sporu nezveřejnila.

Spekuluje se, že CBIC vymáhá částku 67 milionů korun jako náhradu za údajnou závadu, která prý měla vzniknout už v roce 2006 na instalované konzervační technologii pasterizace. A pivo pak po čase mělo hnědnout a oxidovat. Nájemce, který nastoupil do Vyškova v roce 2011, prý Jihomoravské pivovary o této vadě neinformovaly.

Není však jasné, proč nájemce přišel se žalobou až nyní, zda se skutečně jedná o vadnou technologii pasterizace ani kdo případnou závadu způsobil.

Ředitel vyškovského pivovaru Roman Kotolan situaci podniku ani žalobu nechtěl komentovat.

„Výroba v pivovaru Vyškov je v současné době pozastavena a­ o­ dalším provozu bude rozhodnuto až na základě závěru probíhajícího soudního sporu s pronajímatelem,“ uvedl bez dalších podrobností.

Pro Vyškovské noviny v dubnu Kotolan potvrdil, že situace není příznivá, ale provozovatel dělá vše pro zachování výroby piva. „Dochází k určitým provozním změnám, které jsou vedené snahou minimalizovat náklady na provoz pivovaru. A to s ohledem na nenaplnění obchodních plánů, které si investor a vedení pivovaru vytyčili,“ citovaly Kotolana Vyškovské noviny.

O mnoho sdílnější není ani ministerstvo zemědělství, pod které společnost Jihomoravské pivovary jako přímý vlastník Vyškova spadá. Mluvčí rezortu Markéta Ježková ale uvedla, že pivovar zůstane v majetku státu.

„Zachovat tradici“

„Ministerstvo zemědělství prodej vyškovského pivovaru nezvažuje, rozhodně zde chceme i nadále zachovat tradici vaření piva,“ odpověděla na dotaz LN Ježková.

Tradice vaření piva ve Vyškově je jedna z nejdelších u nás, arcibiskupský pivovar vznikl už v­ roce 1680, ale už několikrát měl namále. Naposled v roce 2010, tehdy ještě pod správou státních Jihomoravských pivovarů. Byl v ­podstatě před krachem. Stát ho na poslední chvíli v roce 2011 pronajal jedinému zájemci – rok předtím vzniklé soukromé pražské společnosti Czech Beverage Industry Company (CBIC), ovládané podnikatelem Jiřím Kopencem. Jenže ani té se po počátečním slibném rozjezdu nedaří.

Loni ke konci října byla společnost podle údajů z obchodního rejstříku ve ztrátě 13,8 milionu při tržbách 12,4 milionu korun. V ­předchozím roce byla situace podobná – ztráta 10,5 milionu korun při tržbě 11,9 milionu.

Výrazný sešup zaznamenala i­ produkce pivovaru. Ještě v roce 2000 se uváděl roční výstav přes 78 tisíc hektolitrů. V roce 2015 už klesl podle informací agentury ČTK k hodnotě 11 tisíc hektolitrů, což je údajně nejméně za posledních sto let a téměř na hranici, která je daná pro kategorii minipivovarů. Jiné zdroje uvádějí produkci Vyškova v roce 2015 ve výši 20 tisíc hektolitrů. Pivovar údaj nezveřejnil a tají i ten loňský.

Vyškov je kromě Budějovického Budvaru poslední z pivovarů u­ nás, které po znárodnění v roce 1948 vlastnil stát a po Listopadu­ 89 nepřešel do soukromých rukou. Stát to dlouhé roky zdůvodňoval nutnou blokací ve prospěch nároku Arcibiskupství olomouckého. I proto dostala v roce 2011 společnost CBIC pivovar jen do nájmu.

Církev neměla zájem sama podnik provozovat, počítala, že nájemce v něm dál zůstane. Loni však svůj majetkový nárok s odkazem na neúspěch v podobném majetkovém sporu v Kroměříži vzdala.

„Nejde nám za každou cenu o­ majetek. Chtěli jsme jen, aby někdo nezávislý, v tomto případě soud, posoudil naše nároky. V ­Kroměříži jsme se žalobou na určení vlastnictví neuspěli a jelikož Vyškov je podobná situace, žalobu o pivovar jsme stáhli,“ uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.