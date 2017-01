Stavební spořitelna slevila až po nátlaku. Rodina měsíčně ušetří 3 642 korun

Advertoriál

Příští rok už si bude dnes roční dcera Nikola hrát na zahradě, kterou pro ni její rodiče chystají v klidné části Davle u Prahy. Její otec Tomáš Třebenský, který pracuje jako obchodně-technický poradce s manželkou Alenou rozhodli, že si po založení rodiny postaví domek kvůli většímu pohodlí, aby si děti měly kde hrát.



Tomáš je původem ze Zbraslavi, jenže sehnat tady parcelu za slušnou cenu se ukázalo téměř nemožné. Ceny byly přemrštěné, proto se mladá rodina rozhodla, že prodá všechno, co má, a postaví si domek v nedaleké Davli, jen pár kilometrů proti proudu řeky. „Davle je super místo pro rodinné bydlení. Budeme tu mít klid, je tu škola, školka, obchody, navíc tu mám hodně kamarádů. Přitom na Smíchov je to 20 minut autem,“ říká Tomáš Třebenský s tím, že zatím má hotové základové pasy a doufá, že se brzy podaří udělat celou základovou desku. Přízemní bungalov o ploše 120 metrů čtverečních, projektovaný z klasických cihel, by chtěl mít hotový během letošního roku, před Vánocemi už tu mladá rodina plánuje zdobit stromeček.

Stavbu domu chce Tomáš zaplatit z peněz, které získá z prodeje svého 90 metrů čtverečních velkého bytu v Kostelci nad Labem, který nyní pronajímá. Nejvíce ale při placení pomůže prodej bytu manželky ve Zbraslavi, kde nyní rodina bydlí.

Nákup pozemku řešil hypotékou, kterou mu pomohl sehnat finanční poradce Vladimír Weiss ze společnosti Partners.

Rodině nechyběl nemovitý majetek, část peněz měla našetřeno. Parcela o velikosti 890 metrů čtverečních vyšla na více než milion korun. V době nákupu pozemku však Tomáš postrádal hotovost. Z čeho parcelu zaplatit? Řešením byla kombinace dvou finančních produktů. „Hypotéka tvořila 90 procent z ceny, 10 procent pokryl úvěr ze stavebního spoření,“ uvedl Weiss. „Tato kombinace ve finále vyjde klienty finančně lépe,“ doplnil finanční poradce.

Dům bude stát další dva a půl milionu korun. Hodně peněz ušetří tím, že si většinu věcí zařídí sám, protože pracuje v oboru a například ví, kde sehnat cenově výhodný materiál. „Tomáš za mnou přišel s tím, že chce koupit pozemek a postavit rodinný dům a v souvislosti s tím by rád optimalizoval své úvěry u stavební spořitelny,“ vzpomíná Weiss. Ty měl z minulosti, kdy jimi financoval svůj byt.

V únoru 2016 se Tomáš s poradcem obrátili na stavební spořitelnu kvůli refinancování stávajících úvěrů. Ta o odchodu svého klienta ale nechtěla ani slyšet. „Stavební spořitelna povolila refinancování úvěru teprve pod tlakem hrozící medializace případu a stížnosti u finančního arbitra. Nakonec jsme se domluvili na tom, že nebudeme celou transakci refinancovat, ale stavební spořitelna, nám sníží úrok,“ popisuje postup poradce.

„Ze dvou překlenovacích úvěrů se sazbou 5,1 procenta se nám podařilo ponížit sazbu na 1,9 procenta. Z původní měsíční splátky ve výši 5820 korun, došlo ke snížení na 2178 korun, měsíční splátka se tak snížila o 3642 korun,“ dodává.

Tomáš Třebenský nyní doufá, že mu peníze budou stačit. „Jsem s panem Weissem domluvený, že mi v případě nutnosti sežene výhodný úvěr, abych mohl v klidu dostavět,“ říká Tomáš Třebenský.

S poradcem Partners Vladimírem Weissem spolupracuje od konce roku 2015, kdy mu poradil s úpravou životního pojištění. „Předchozí smlouva byla vysloveně špatná. Bývá to bohužel častý problém. Pojistka se jen jako pojistná smlouva tváří, ale když je potřeba, tak před mnoha zdravotními problémy neochrání. Založili jsme novou smlouvu, která vhodně řeší tři základní problémy, která mohou nastat – invaliditu, úmrtí a pracovní neschopnost,“ vyjmenovává důležitá životní rizika Vladimír Weiss.

S předchozím poradcem nebyl Tomáš Třebenský kvůli pomalé komunikaci a spolupráci spokojený. „Na pana Weisse jsem dostal ty nejlepší reference od kolegů z práce. Zatím svou pověst naplnil do puntíku, doufám, že v následujících letech budeme pokračovat,“ pochvaluje si.