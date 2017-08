Supertendr na mýto zná první rivaly. Ve hře jsou Kapsch, Maďaři i Slováci s PPF

MÝTO V ČESKU Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 .



. Za 10 let se z mýtného získalo 77,5 miliardy korun, provozovatelem je firma Kapsch.



Loni vybrala 9,89 miliardy korun.

Vítěz nového tendru by měl být znám zhruba v srpnu příštího roku. Starat o mýto by se měl od roku 2020.